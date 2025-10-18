"편하게 지켜봤습니다" 아찔했던 허리 통증, 그래도 동료를 믿었다…이제 100%로 돌아왔다

기사입력 2025-10-18 09:30


17일 경기를 앞두고 취재진과 인터뷰 하는 김영웅. 대전=이종서 기자

14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 허리 부상으로 빠진 김영웅이 벤치에서 경기를 지켜보고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "100%가 되니 나가는 거 같습니다."

김영웅(22·삼성 라이온즈)은 지난 13일 SSG 랜더스와의 준플레이오프 3차전 경기 중 허리 통증을 느꼈다. 8회초 1사 주자없는 상황에서 SSG 기예르모 에레디아의 타구가 3루쪽으로 향했고, 김영웅은 잡으려고 하다가 허리에 통증을 느꼈다.

큰 부상은 없었지만, 통증이 이어진 상황. 결국 4차전에 결장했다.

김영웅은 올 시즌 125경기에서 타율 2할4푼9리 22홈런을 치면서 삼성의 핵심타자로 활약했다. 공수 모두 좋은 모습을 보여줬던 만큼, 큰 손실이었다. 그러나 김영웅이 빠진 상황에서도 삼성은 5대2로 승리했고, 플레이오프 진출에 성공했다.

삼성은 이틀 간 휴식을 취했고, 김영웅도 여유롭게 회복할 수 있었다. 김영웅은 17일 한화 이글스와 플레이오프 1차전 경기를 앞두고 수비 훈련을 하면서 몸을 끌어올렸다. 김영웅은 17일 한화 이글스와의 플레이오프 1차전 선발 라인업에 5번타자 겸 3루수로 이름을 올렸다.


17일 플레이오프 1차전 경기를 앞두고 수비 훈련을 진행한 김영웅. 대전=이종서 기자
박진만 삼성 감독은 "4차전에 쉬었고, 우리가 또 준플레이오프를 일찍 끝나서 이틀 쉬고 자체 훈련을 하며 체크를 했는데 괜찮았다. 훈련할 때 지장이 없어서 라인업에 들어갔다"고 설명했다.

훈련을 마친 뒤 김영웅도 몸 상태를 자신했다. 김영웅은 몸 상태 이야기에 "100%가 되니 경기에 나가는 거 같다"고 밝혔다.

부상 순간에 대해서는 "타구를 잡으려다가 망설였던 거 같다. 한 손으로 가야할지 러닝스로로 해야할지 스텝을 해야할지 고민했다"라며 "생각보다 바운드도 안 튀어서 허리를 숙였는데 갑자기 올라왔다"고 돌아봤다.


갑작스럽게 경기에 빠지게 되면서 무거운 마음도 있었지만, 동료를 믿었다. 김영웅은 "솔직히 편하게 봤다. 이길 거 같았다. 시즌을 치르다보면 기세 같은 게 보이는데 그 기세가 넘어온 거 같아서 편하게 봤다"라며 "팀이 이겨서 다행이다. 그거 말고는 생각한 게 없다"고 이야기했다.

17일 경기가 우천으로 최소되면서 김영웅은 하루 더 휴식을 얻게 됐다. 김영웅은 "가을야구는 언제 끝날 지 모르는 토너먼트 느낌이다. 최대한 많이 하고 싶다"라며 필승을 다짐했다.
대전=이종서기자 bellstop@sportschosun.com


14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 8회초 무사 3루에 등판해 실점없이 2아웃을 잡은 배찬승이 김영웅의 환영을 받고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

