"편하게 지켜봤습니다" 아찔했던 허리 통증, 그래도 동료를 믿었다…이제 …

|
|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] "100%가 되니 나가는 거 같습니다."
김영웅은 올 시즌 125경기에서 타율 2할4푼9리 22홈런을 치면서 삼성의 핵심타자로 활약했다. 공수 모두 좋은 모습을 보여줬던 만큼, 큰 손실이었다. 그러나 김영웅이 빠진 상황에서도 삼성은 5대2로 승리했고, 플레이오프 진출에 성공했다.
삼성은 이틀 간 휴식을 취했고, 김영웅도 여유롭게 회복할 수 있었다. 김영웅은 17일 한화 이글스와 플레이오프 1차전 경기를 앞두고 수비 훈련을 하면서 몸을 끌어올렸다. 김영웅은 17일 한화 이글스와의 플레이오프 1차전 선발 라인업에 5번타자 겸 3루수로 이름을 올렸다.
|
훈련을 마친 뒤 김영웅도 몸 상태를 자신했다. 김영웅은 몸 상태 이야기에 "100%가 되니 경기에 나가는 거 같다"고 밝혔다.
부상 순간에 대해서는 "타구를 잡으려다가 망설였던 거 같다. 한 손으로 가야할지 러닝스로로 해야할지 스텝을 해야할지 고민했다"라며 "생각보다 바운드도 안 튀어서 허리를 숙였는데 갑자기 올라왔다"고 돌아봤다.
갑작스럽게 경기에 빠지게 되면서 무거운 마음도 있었지만, 동료를 믿었다. 김영웅은 "솔직히 편하게 봤다. 이길 거 같았다. 시즌을 치르다보면 기세 같은 게 보이는데 그 기세가 넘어온 거 같아서 편하게 봤다"라며 "팀이 이겨서 다행이다. 그거 말고는 생각한 게 없다"고 이야기했다.
17일 경기가 우천으로 최소되면서 김영웅은 하루 더 휴식을 얻게 됐다. 김영웅은 "가을야구는 언제 끝날 지 모르는 토너먼트 느낌이다. 최대한 많이 하고 싶다"라며 필승을 다짐했다.
대전=이종서기자 bellstop@sportschosun.com
|