다저스가 WS에 간다 한들, '10G 연속 제외' 김혜성 타석도 수비도 로버츠는 찾지 않는다...팀내 유일

기사입력 2025-10-18 08:16


LA 다저스 김혜성이 지난 17일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키와의 NLCS 3차전서 6회말 토미 에드먼의 적시타가 터지자 더그아웃에서 환호를 보내고 있다. Imagn Images연합뉴스

데이브 로버츠 감독. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 김혜성이 포스트시즌 10경기 연속 선발 라인업 제외라는 불명예 기록을 이어갔다.

김혜성은 18일(이하 한국시각) 오전 다저스타디움에서 열리는 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전 선발 라인업에 또 다시 이름을 올리지 못했다.

다저스는 오타니 쇼헤이(투수), 무키 베츠(유격수), 윌 스미스(포수), 프레디 프리먼(1루수), 토미 에드먼(2루수), 테오스카 에르난데스(우익수), 맥스 먼시(3루수), 키케 에르난데스(좌익수), 앤디 파헤스(중견수) 순으로 라인업을 짰다. 베스트 멤버다. 오타니의 포스트시즌 두 번째 선발등판 경기다.

이에 맞서는 밀워키 선발투수는 좌완 호세 킨타나인데, 다저스 선발타자 9명 중 좌타자는 스위치히터인 에드먼을 포함해 4명이다. 그러나 좌타자 김혜성은 꿈도 못 꿀 일이다.


김혜성이 지난 10일(한국시각) 필라델피아와의 디비전시리즈 4차전서 연장 11회 대주자로 나간 뒤 앤디 파헤스의 땅볼을 잡은 상대 투수 오라이온 커커링의 실책 때 홈을 파고들어 끝내기 득점을 올리고 있다. AFP연합뉴스
김혜성은 지난 1일 와일드카드시리즈(WCS) 1차전 이후 이날까지 다저스가 소화한 포스트시즌 10경기에서 한 번도 선발출전한 적이 없다. 각 시리즈 로스터 26인에 포함된 다저스 야수 15명 가운데 한 번도 선발출전하지 못한 선수는 김혜성과 이번 NLCS에서 빠진 포수 돌튼 러싱과 외야수 저스틴 딘, 3명이다.

또한 타석에 한 번도 서지 못한 선수는 김혜성과 딘, 둘이다. 그런데 딘은 외야수 전문이다. WCS 1차전부터 지난 17일 NLCS 3차전까지 9경기 연속 대수비 또는 대주자로 출전했다.

내외야를 모두 볼 수 있는 김혜성이 디비전시리즈(DS) 4차전에 대주자로 딱 한 번 출전한 것과는 다르게 봐야 한다. 즉 포스트시즌 들어 쓰임새와 존재감이 김혜성이 팀내 최하위라고 보면 된다.

데이브 로버츠 감독은 포스트시즌 직전 로스터 구상을 밝히면서 김혜성에 대해 "수비와 주루에서 활용 가치가 크다"며 중용할 뜻을 내비쳤다. 그러나 김혜성은 하루만 그라운드를 밟았다. 로버츠 감독은 김혜성에게 메이저리그 포스트시즌 선발출전의 영예를 안길 생각이 없다. 나아가 대타 상황에서도 김혜성을 찾을 가능성도 매우 희박해졌다.


앞으로 펼쳐질 다저스의 포스트시즌 경기는 그 중요성과 긴박감이 최고조로 올라간다. 로버츠 감독의 머릿속에 김혜성은 소멸돼 가고 있다.

NLCS를 3연승으로 앞서 나가고 있는 다저스는 1승을 보태면 2년 연속 월드시리즈 무대에 오른다. 역대 7전4선승제 포스트시즌 시리즈에서 3승을 선취한 팀이 시리즈를 가져간 것은 41번 중 40번(97.6%)이다. 41번 중 31번은 4차전서 시리즈가 끝난 스윕이었다.

김혜성이 월드시리즈 로스터에 포함될 지 알 수는 없으나, 앞으로도 선발 출전은 커녕 타석에 설 일은 없다고 보는 게 상식적이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

