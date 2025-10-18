꿈의 161㎞ 또 나오나…폰세만 넘으면 된다? "준비해봤다" 자신, 22…

꿈의 161㎞ 또 나오나…폰세만 넘으면 된다? "준비해봤다" 자신, 22세 파이어볼러도 대기한다

14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 문동주가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 1차전을 반드시 잡겠다는 의지. 한화 이글스에게는 강력한 무기가 하나 생겼다.

한화는 18일 대전 한화생명볼파크에서 삼성 라이온즈와 포스트시즌 플레이오프 1차전을 치른다.

17일 경기가 예정됐지만, 비로 인해 취소가 됐다. 경기를 하루 뒤로 밀렸고, 한화는 코디 폰세를 그대로 선발 투수로 예고했다.

김경문 한화 감독은 17일 1차전의 중요성을 역설했다. 김 감독은 2004~2011년 두산, 2012~2018년 NC에서 1군 14시즌을 지휘하며 총 10차례 가을야구를 이끌었다. 한국시리즈 진출만 4차례나 된다.

NC 사령탑이었던 2017년 이후 8년 만에 가을야구를 이끌게 된 김 감독은 "감회가 새롭다. 삼성이 좋은 흐름으로 왔으니 첫 경기에서 끊어야 하지 않을까 싶다"고 말했다.

1차전의 중요성을 역설한 가운데, 4차전 선발 투수로 유력한 문동주도 불펜에서 일단 대기를 한다. 문동주는 17일 1차전에 경기조에 편성됐다. 김 감독은 문동주의 불펜 등판 여부에 대해 "상황 봐서 결정하겠다"고 이야기했다.


올 시즌 문동주는 24경기에서 11승5패 평균자책점 4.02을 기록했다. 선발로 풀타임을 뛰면서 데뷔 첫 두 자릿수 승리를 달성했다.

'불펜 문동주'의 위력을 또 달랐다. 긴 이닝을 막기 위해 다소 힘을 분산하는 선발과 달리 불펜은 전력 투구를 한다. 강한 패스트볼이 장점이 문동주는 불펜에서 더욱 강력한 구위의 공을 던졌다.


9월20일 수원 KT전에서 불펜으로 등판해 161.4㎞의 공을 던졌다.

이를 지켜본 이들은 감탄했다. 강백호(KT)는 "사사키 로키(LA 다저스)와 다를게 없다고 본다. 161㎞ 패스트볼에 포크볼이 145㎞가 넘는다"라고 문동주의 위력적 피칭에 감탄했다.

문동주 역시 혹시나 있을 구원 등판에 자신감을 내비쳤다. 문동주는 "준비해봤으니 괜찮을 거 같다. 불펜에서 던지면 더 강한 공을 던질 수 있다는 생각이 든다. 긴장하지 않으면 좋은 결과가 있을 거 같다"고 이야기했다.

아울러 문동주는 "이제 날씨가 추워지니 관중들께서 많이 오신다면 열기에 도움이 될 거 같다. 추위를 타는 편이라 이런 열기가 있었으면 좋겠다"고 팬들의 응원을 기대했다.


한편, 17일 취소돼 18일 열리는 1차전에서 한화는 선발투수로 코디 폰세를 내세운다. 폰세는 올 시즌 29경기에 출전해 17승1패 평균자책점 1.89의 성적을 남겼다. 삼성을 상대로는 1경기 나와 6이닝 6안타 1볼넷 8탈삼진 무실점을 기록했다.

삼성 선발 투수는 헤르손 가라비토. 올 시즌 15경기에서 4승4패 평균자책점 2.64의 성적을 남겼다. 한화를 상대로는 2경기 등판해 11이닝을 던져 10개의 삼진을 잡으며 무실점을 기록했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

