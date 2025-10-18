산전수전 다 겪은 명장의 예측 "낮 경기 변수, 점수 많이 안 날거다. 선취점 중요하다" [PO1 현장]

기사입력 2025-10-18 11:42


18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 인터뷰하는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 김용 기자] "점수 많이 안 날거다. 선취점이 중요하다."

한화 이글스 김경문 감독이 낮 경기 변수가 생긴 플레이오프 1차전 흐름을 전망했다.

한화는 18일 대전한화생명볼파크에서 삼성 라이온즈와 플레이오프 1차전을 치른다. 원래 양팀 1차전은 17일 열릴 예정이었지만, 비로 인해 취소되고 하루가 밀렸다.

17일은 금요일이라 저녁 6시30분 경기였다. 하지만 18일은 토요일, 오후 2시에 열린다. 낮 경기로 일정이 바뀌는 변수가 발생했다.

산전수전 다 겪은 김 감독은 이 점이 경기 흐름에 영향을 미칠 수 있다고 봤다. 1차전을 앞두고 만난 김 감독은 "양팀 선발 투수들이 다 좋고, 낮 경기다. 그래서 많은 점수가 안 날거다. 찬스가 왔을 때 착실히 점수를 쌓아야 한다. 선취점이 중요하다"고 말했다.


18일 대전 한화생명볼파크에서 삼성과 한화의 PO 1차전, 한화 투수진들이 워밍업을 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
해가 쨍쨍한 낮에는 투수들이 유리하다는 게 정설이다. 특히 강속구 피처들의 공에 대응하는 게 쉽지 않다고 한다. 하지만 대전에는 비가 부슬부슬 내리고, 흐리다. 보통의 낮 경기 분위기는 아니다. 라이트가 켜질지도 모른다.

하지만 김 감독은 "날씨도 날씨지만 선수들은 항상 저녁에 경기하는 데 익숙해져 있다. 수면 등 피로도가 다르다. 낮 경기는 투수쪽이 더 유리하다고 생각한다. 물론 야구는 뚜껑을 열어봐야 아는 거지만 말이다"라고 경계했다.

한화는 하루 전 발표했던 선발 라인업을 그대로 유지한다. 손아섭-리베라토-문현빈-노시환-채은성-하주석-김태연-최재훈-심우준 순이다.


대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com

