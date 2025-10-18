김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한…

|
|
|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 플레이오프 1차전 기선을 제압했다.
한화는 '절대 에이스' 폰세가 무너진 와중에도 조직력으로 버텨냈다. 폰세가 6이닝 6실점 부진했다. 타자들이 득점 지원을 제대로 해줬다.
마무리 김서현도 붕괴했지만 김범수가 승리를 지켰다.
2회초 삼성이 앞서갔다. 폰세를 두들기면서 난타전의 서막을 열었다.
디아즈가 중전 안타, 김영웅이 우측에 2루타를 때렸다. 무사 2, 3루에서 이재현이 우중간 싹쓸이 2루타를 폭발했다. 한화 수비진의 중계플레이가 엉성하게 이어지면서 이재현이 3루까지 갔다. 강민호가 희생플라이로 이재현까지 불러들였다.
한화는 2회말 곧바로 뒤집었다. 2사 2, 3루에서 행운이 따랐다. 손아섭의 빗맞은 타구가 투수 앞으로 천천히 굴렀다. 내야 안타가 되면서 김태연이 득점했다. 리베라토가 볼넷을 골라 베이스를 꽉 채웠다. 문현빈이 몬스터월을 직격하는 대형 2루타를 쳐냈다. 4-3 역전. 노시환이 좌전 적시타를 쳐 5-3으로 달아났다.
삼성이 재역전했다. 삼성은 3회초 5-5로 동점을 만든 뒤 4회초 6-5로 리드를 되찾았다. 3회초에는 폰세와 구자욱이 투구 인터벌을 가지고 신경전을 벌이기도 했다.
폰세가 4회까지 6점이나 주긴 했지만 더 흔들리지는 않았다. 폰세는 5회와 6회를 실점 없이 넘기면서 추격 분위기를 조성했다.
|
|
|
8-6으로 앞선 한화는 7회초 문동주 카드를 꺼냈다. 4차전 선발이 예상됐던 문동주는 1차전 구원투수로 깜짝 출격했다. 문동주는 최고 162km 광속구를 던졌다. 정확히는 161.6km를 찍어 KBO리그 최고구속 신기록을 갈아치웠다. 문동주는 2이닝을 안정적으로 삭제했다.
한화는 8회말 채은성의 적시타로 1점을 달아났다.
9회초 한화 마무리 김서현이 나왔다. 삼성 이재현이 선두타자 홈런을 때렸다. 김태훈도 좌전 안타로 나가면서 분위기가 묘해졌다. 김서현은 이성규에게 적시타를 맞고 김범수와 교체됐다. 김범수가 가까스로 세이브에 성공했다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com