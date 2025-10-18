'와, 야구 진짜 어렵네' 그 좋던 배찬승-이호성 당겨 썼더니, 참사가 벌어졌다 [PO1 현장승부처]

기사입력 2025-10-18 17:37


18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 강판 당하는 삼성 배찬승. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 김용 기자] 그 좋던 배찬승, 이호성 먼저 썼는데...

야구, 정말 어렵다. 좋아서, 중요한 순간에 투입했더니 제 역할을 못하고 무너졌다. 삼성 라이온즈 박진만 감독의 머릿속이 너무나 복잡할 듯 하다.

삼성은 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 플레이오프 1차전에서 8대9로 석패했다. 한화의 '슈퍼 에이스' 폰세를 6실점(5자책점)으로 무너뜨렸으나, 그걸 지키지 못하고 역전패했다.

두고두고 아쉬울 6회말이었다.

김태훈의 깜짝 홈런포로 6-5로 앞서나간 삼성. 6회말이 고비였다. 잘 던지던 양창섭이 선두 심우준에게 2루타를 맞았다.

동점이 급한 한화는 손아섭에게 번트 작전을 지시했다. 하지만 손아섭은 1B 후 연속 두 번 번트에 실패하며 1B2S으로 몰렸다.


18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 무사 2루 손아섭이 동점 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
여기서 삼성이 회심의 카드를 꺼내들었다. 좌완 신인 배찬승이 나온 것이다. 빠른 공으로 윽박을 질러, 아예 스리번트 시도조차 차단하겠다는 의지. 여기에 강공이면 좌타자 손아섭을 상대로 더 효과적일 것으로 생각할 수밖에 없었다. 안타 전설 손아섭이지만, 배트 스피드가 많이 느려졌기에 배찬승의 강속구가 더 잘 통할 수 있다는 건 이론적으로 맞았다.

문제는 흔들리던 손아섭의 집중력이 투수 교체 과정에서 가다듬어졌고, 배찬승을 상대로 풀카운트까지 승부까지 몰고갔다. 그리고 배찬승의 150km 직구가 실투로 한가운데 높게 들어왔는데 노련한 손아섭이 이를 놓치지 않았다. 중월 2루타. 동점이었다.


여기에 리베라토까지 배찬승을 두들기며 무사 1, 3루.


18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 2사 2,3루 이호성이 채은성에 2타점 적시타를 허용하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
삼성은 준플레이오프 배찬승과 함께 가장 좋은 구위를 선보인 이호성을 투입했다. 이호성은 문현빈과 노시환은 연속 삼진 처리하며 포효했다. 불을 끄는 듯 했다.

하지만 채은성에게 통한의 2타점 적시타를 맞고 말았다. 1B2S까지 잘 잡았다. 이날 직구만큼 커브도 좋았다. 그래서 강민호는 유리한 볼카운트 채은성을 유혹하는 커브 사인을 냈다. 하지만 바닥으로 더 떨어져야 했다. 애매하게 아래 스트라이크 존에 걸치는 공이 들어왔고, 역시 노련한 채은성이 욕심내지 않고 툭 밀어쳐 결승 적시타로 연결시켰다. 앞선 상황에서 이호성의 150km 직구에 타이밍이 완전히 늦었던 채은성임을 감안하면, 삼성과 이호성 입장에서는 너무나 안타까운 1구였다.


18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 3회초 무사 1,3루 구자욱 타석슌 폰세의 투구 인터벌이 길어지며 신경전이 펼쳐졌다. 박진만 감독이 심판진과 이야기를 위해 그라운드로 나서고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
삼성은 SSG 랜더스와의 준플레이오프 4차전에서 승리했지만, 베테랑 필승조 김태훈과 이승현을 먼저 썼다 위기를 자초하고 그 뒤를 배찬승과 이호성이 막는 장면을 연출했다. 이후 박 감독은 플레이오프를 앞두고 "배찬승과 이호성을 앞당겨 투입하겠다"며 불펜 운용 변화를 시사했다. 그리고 그렇게 했다.

사실 배찬승 교체 타이밍은 기발했다. 나쁘지 않은 시도였다. 하지만 결과가 최악이었다. 앞으로 남은 플레이오프 불펜 운용에 있어 이러지도, 저러지도 못할 어려운 상황에 직면했다.


대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com

