'와, 야구 진짜 어렵네' 그 좋던 배찬승-이호성 당겨 썼더니, 참사가 …

[대전=스포츠조선 김용 기자] 그 좋던 배찬승, 이호성 먼저 썼는데...
두고두고 아쉬울 6회말이었다.
김태훈의 깜짝 홈런포로 6-5로 앞서나간 삼성. 6회말이 고비였다. 잘 던지던 양창섭이 선두 심우준에게 2루타를 맞았다.
문제는 흔들리던 손아섭의 집중력이 투수 교체 과정에서 가다듬어졌고, 배찬승을 상대로 풀카운트까지 승부까지 몰고갔다. 그리고 배찬승의 150km 직구가 실투로 한가운데 높게 들어왔는데 노련한 손아섭이 이를 놓치지 않았다. 중월 2루타. 동점이었다.
여기에 리베라토까지 배찬승을 두들기며 무사 1, 3루.
하지만 채은성에게 통한의 2타점 적시타를 맞고 말았다. 1B2S까지 잘 잡았다. 이날 직구만큼 커브도 좋았다. 그래서 강민호는 유리한 볼카운트 채은성을 유혹하는 커브 사인을 냈다. 하지만 바닥으로 더 떨어져야 했다. 애매하게 아래 스트라이크 존에 걸치는 공이 들어왔고, 역시 노련한 채은성이 욕심내지 않고 툭 밀어쳐 결승 적시타로 연결시켰다. 앞선 상황에서 이호성의 150km 직구에 타이밍이 완전히 늦었던 채은성임을 감안하면, 삼성과 이호성 입장에서는 너무나 안타까운 1구였다.
사실 배찬승 교체 타이밍은 기발했다. 나쁘지 않은 시도였다. 하지만 결과가 최악이었다. 앞으로 남은 플레이오프 불펜 운용에 있어 이러지도, 저러지도 못할 어려운 상황에 직면했다.
대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com