신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

최종수정 2025-10-18 20:20

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 …
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 1회초 한화 폰세가 삼성 구자욱을 삼진으로 잡아내며 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 김용 기자] 신나게 두들겨 맞아도, 결국 신기록 세우고 웃어버리는 사나이.

폰세는 폰세였다. KBO리그에 와 최다 실점을 했지만, 마지막에 웃었다. 웃어야 할 지, 울어야 할 지 모르는 기록을 남기면서 말이다.

폰세는 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에 선발로 나섰다.

올시즌 처음 한국에 와 17승1패 평균자책점 1.89라는 경이적인 기록을 남긴 슈퍼 에이스. 투수 4관왕의 위력이 가을 무대에서도 이어질지 관심이었다.

하지만 전혀 예상치 못한 일이 벌어졌다. 삼성 타자들이, 정규 시즌에는 이걸 왜 못 쳤냐는 듯 화끈하게 방망이 쇼를 펼쳐보인 것. 폰세는 6이닝 동안 삼진 8개를 잡았지만, 6안타 6실점(5자책점)을 하고 말았다. 4회에는 상대 김태훈에게 몬스터월을 넘어가는 초대형 홈런을 허용하기도 했다. 폰세답지 않은 모습이었다.


신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 …
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 한화 선발투수 폰세가 투구 전 1루심에게 인사하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
그런데 이게 웬일. 한화가 이겼다. 폰세도 이겼다. 폰세가 마운드를 내려간 후 6회말 한화가 대역전 드라마를 완성하며 폰세에게 승리 요건을 안겨줬다. 9대8 한화의 최종 승리로 경기가 끝나며, 폰세는 쑥스러운 승리 투수가 됐다.

KBO리겨 역대 플레이오프를 통틀어, 최다 실점 승리 투수 신기록을 썼다. 종전 기록은 1992년 플레이오프 2차전 해태 이강철 외 4번의 4실점 기록이 있다.

포스트시즌 전체로 범위를 넓히면 타이 기록이다. 2004년 준플레이오프 1차전 두산 레스가 6실점 승리 투수로 이름을 남긴 사례가 딱 한 번 있었다.


다승, 평균자책점, 승률 1위에 올시즌 252개라는 엄청난 탈삼진 기록까지 남긴 기록의 사나이 폰세가 또 하나의 기록을 추가하며 가을야구 시작을 알렸다.


대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘혼전임신 고백’ 슈, 포기했다는 웨딩드레스 보니…‘만삭 D라인 신부’

2.

이효리, 눈치보고 '사랑해' 외치는 ♥이상순에 "진짜 기분 나쁘네" ('핑계고')

3.

유재석, 홧김에 ♥나경은과 사생활 최초 오픈 "안경 쓰고 키스" ('놀뭐')

4.

‘단발 변신’ 손예진 떡볶이 먹방하며 마지막 무대인사 "또 만나요"

5.

'이혼 후 임신' 이시영, 8개월차 예비 '딸맘'의 '볼록' D라인 "곧 준비해야겠죠"

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

이기고도 웃지 못했다...김경문 감독, 마무리 교체 결단 내리나 "김서현 살릴 길 모색하겠다" [PO1 현장]

3.

'162km' 한화 필승 카드 제대로 사고쳤다…KBO 역사를 바꾸다니

4.

김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭…흥국생명, 정관장 잡고 개막전 승리 [인천리뷰]

5.

'1점차 석패' 박진만 감독 "배찬승, 이호성 가장 강한 필승조. 좋은 약 됐을 것" [PO1 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

이기고도 웃지 못했다...김경문 감독, 마무리 교체 결단 내리나 "김서현 살릴 길 모색하겠다" [PO1 현장]

3.

'162km' 한화 필승 카드 제대로 사고쳤다…KBO 역사를 바꾸다니

4.

김연경 빈자리 내게 맡겨! 4년만에 확 달라진 레베카 '28득점' 맹폭…흥국생명, 정관장 잡고 개막전 승리 [인천리뷰]

5.

'1점차 석패' 박진만 감독 "배찬승, 이호성 가장 강한 필승조. 좋은 약 됐을 것" [PO1 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.