'폰세 원맨팀' 주홍글씨 지웠다! → 폰세, 너는 혼자가 아니다. '팀 …

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 폰세, 너는 혼자가 아니다.
폰세는 올 시즌 리그를 지배한 절대 에이스다. 29경기 180⅔이닝 17승 1패 평균자책점 1.89를 기록했다. 다승(공동 1위) 승률 평균자책점 탈삼진 4관왕이다. 한화가 페넌트레이스 2위에 오를 수 있었던 가장 큰 역할을 한 선수가 바로 폰세다.
그래서 한화 전력의 절반이 폰세라는 평가가 많았다. 폰세가 없는 한화는 이렇게 강하지 않을 것이라는 예측이 설득력을 얻었다.
뚜껑을 열자 경기 양상은 예상을 완전히 빗나갔다.
폰세가 2회부터 3점을 주면서 충격을 줬다. 폰세는 6이닝 6실점을 기록했다. 올 시즌 최다실점 경기를 플레이오프 1차전에 하고 말았다.
하지만 한화는 '폰세 원맨팀'이 아니었다. 타선이 폭발하고 중간에서는 문동주가 든든하게 버텨줬다.
3점을 먼저 주고도 5-3으로 뒤집었다. 5-6 재역전을 당했는데 폰세는 그나마 5회 6회를 무실점으로 버텨줬다. 덕분에 6회말 한화가 8-6으로 다시 리드를 빼앗았다. 폰세는 승리투수 요건까지 갖출 수 있었다.
1년 내내 폰세가 한화의 승리를 책임졌는데 오늘만큼은 '팀 이글스'가 폰세의 승리를 만들어줬다.
경기 후 김경문 한화 감독은 "폰세가 투구수도 늘어나고, 실점도 많아졌지만 5회는 넘겨야 하지 않을까 생각했다. 그래도 갈 때까지 가보려고 했다"고 돌아봤다.
폰세는 7회 투구까지 자청했다. 김경문 감독은 "폰세가 한 이닝 더 던지겠다고 했는데, 충분히 많이 던졌다. 폰세가 6회까지 버텨줬기에 이길 수 있었다"고 고마워했다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com