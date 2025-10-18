'폰세 원맨팀' 주홍글씨 지웠다! → 폰세, 너는 혼자가 아니다. '팀 이글스' 실력으로 증명한 한화의 가을 자격

기사입력 2025-10-19 05:29


'폰세 원맨팀' 주홍글씨 지웠다! → 폰세, 너는 혼자가 아니다. '팀 …
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 2회말 2사 2루. 노시환 적시타 때 득점에 성공한 문현빈이 폰세와 포옹을 나누고 있다. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

'폰세 원맨팀' 주홍글씨 지웠다! → 폰세, 너는 혼자가 아니다. '팀 …
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 와이스와 대화를 나누고 있는 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 폰세, 너는 혼자가 아니다.

한화 이글스가 '폰세 의존도가 높다'는 꼬리표를 휴지통에 집어넣었다.

한화는 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전에서 선발투수 폰세가 무너졌음에도 9대8로 승리했다.

폰세는 올 시즌 리그를 지배한 절대 에이스다. 29경기 180⅔이닝 17승 1패 평균자책점 1.89를 기록했다. 다승(공동 1위) 승률 평균자책점 탈삼진 4관왕이다. 한화가 페넌트레이스 2위에 오를 수 있었던 가장 큰 역할을 한 선수가 바로 폰세다.

그래서 한화 전력의 절반이 폰세라는 평가가 많았다. 폰세가 없는 한화는 이렇게 강하지 않을 것이라는 예측이 설득력을 얻었다.

플레이오프 1차전도 폰세가 얼마나 잘 던져주느냐가 관전 포인트였다. 폰세가 부진하면 한화도 이기기 힘들어 보였다.

뚜껑을 열자 경기 양상은 예상을 완전히 빗나갔다.

폰세가 2회부터 3점을 주면서 충격을 줬다. 폰세는 6이닝 6실점을 기록했다. 올 시즌 최다실점 경기를 플레이오프 1차전에 하고 말았다.


하지만 한화는 '폰세 원맨팀'이 아니었다. 타선이 폭발하고 중간에서는 문동주가 든든하게 버텨줬다.

3점을 먼저 주고도 5-3으로 뒤집었다. 5-6 재역전을 당했는데 폰세는 그나마 5회 6회를 무실점으로 버텨줬다. 덕분에 6회말 한화가 8-6으로 다시 리드를 빼앗았다. 폰세는 승리투수 요건까지 갖출 수 있었다.


'폰세 원맨팀' 주홍글씨 지웠다! → 폰세, 너는 혼자가 아니다. '팀 …
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 5회초 폰세가 디아즈를 포수 파울플라이로 잡아내며 무실점으로 이닝을 끝낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

'폰세 원맨팀' 주홍글씨 지웠다! → 폰세, 너는 혼자가 아니다. '팀 …
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 1회초 한화 폰세가 삼성 구자욱을 삼진으로 잡아내며 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

'폰세 원맨팀' 주홍글씨 지웠다! → 폰세, 너는 혼자가 아니다. '팀 …
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 한화 선발투수 폰세가 투구 전 1루심에게 인사하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
7회부터는 문동주가 2이닝을 삭제했다.

1년 내내 폰세가 한화의 승리를 책임졌는데 오늘만큼은 '팀 이글스'가 폰세의 승리를 만들어줬다.

경기 후 김경문 한화 감독은 "폰세가 투구수도 늘어나고, 실점도 많아졌지만 5회는 넘겨야 하지 않을까 생각했다. 그래도 갈 때까지 가보려고 했다"고 돌아봤다.

폰세는 7회 투구까지 자청했다. 김경문 감독은 "폰세가 한 이닝 더 던지겠다고 했는데, 충분히 많이 던졌다. 폰세가 6회까지 버텨줬기에 이길 수 있었다"고 고마워했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'

2.

‘혼전임신 고백’ 슈, 포기했다는 웨딩드레스 보니…‘만삭 D라인 신부’

3.

유재석, 홧김에 ♥나경은과 사생활 최초 오픈 "안경 쓰고 키스" ('놀뭐')

4.

유재석, 데뷔 후 34년간 쉼없이 달린 이유 "두 달 쉬면 사라질 것" ('놀뭐')

5.

이효리, 눈치보고 '사랑해' 외치는 ♥이상순에 "진짜 기분 나쁘네" ('핑계고')

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

4.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

5.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

4.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

5.

"오늘은 진짜 마지막" 배구황제의 '10번' 영구결번되던 날…웃으면서 끝냈다 [현장스케치]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.