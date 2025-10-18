LG 도발인가 → 한화 손아섭 소신발언. "제 기준에서 삼성이 KBO 최…

LG 도발인가 → 한화 손아섭 소신발언. "제 기준에서 삼성이 KBO 최강팀"

기사입력 2025-10-19 06:29


18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 무사 2루 손아섭이 동점 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 무사 2루 손아섭이 동점 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 들으란 소리인가?

한화 이글스 손아섭이 정규시즌 우승팀 LG를 놔두고 4위 삼성 라이온즈가 '최강'이라고 꼽았다. 한화는 한국시리즈에 진출할 경우 LG와 격돌한다.

손아섭은 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성과의 플레이오프 1차전을 앞두고 "제 기준에서는 삼성이 지금 가장 강한 팀"이라고 말했다.

삼성은 페넌트레이스를 74승 2무 68패 4위로 마쳤다. 한화가 83승 4무 57패 2위다. 삼성과의 승차는 무려 10경기. LG가 85승 3무 56패로 1위를 차지했다. 상대전적은 팽팽했다. 한화는 LG전 7승 1무 8패, 삼성전 8승 8패를 기록했다.

손아섭은 삼성 베테랑 포수 강민호와 특히 친분이 깊다. 2007년부터 2017년까지 롯데에서 한솥밥을 먹었다. 강민호는 2018시즌부터 삼성 유니폼을 입었다. 손아섭은 2022년 NC로 이적했다가 올해 한화에 와서 가을야구에서 격돌하게 된 것이다.

손아섭은 시리즈를 앞두고 강민호를 만났다. 손아섭은 "야구 이야기는 딱히 안 했다. (강)민호 형은 작년에 한국시리즈 경험이 있다. 제가 이번에는 한 수 배운다는 자세다. 당연히 인정할 건 인정해야 한다"고 자세를 낮췄다.

올해는 한화가 플레이오프에서 기다리는 입장이지만 최근 가을야구 경험은 삼성이 우위다. 삼성은 당장 지난해 플레이오프와 한국시리즈까지 치렀다. 올해는 와일드카드 결정전과 준플레이오프를 뚫었다. 한화는 2018년 이후 7년 만에 포스트시즌에 진출했다.


18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 2회말 2사 2,3루 손아섭의 투수 앞 땅볼때 3루주자 김태연이 득점을 성공하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 한화가 삼성에 9-8로 승리했다. 경기 종료 후 선수들과 하이파이브를 나누고 있는 김경문 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/
손아섭은 "순위를 떠나서 도전한다는 마음으로 재미있게 좋은 추억 남기고 싶다. 개인적으로 민호 형한테도 이야기를 했다. 시즌 중에도 항상 민호 형이랑 했던 이야기가 제 기준에서는 삼성이 지금 KBO리그에서 가장 강한 팀이라는 것이다"라고 극찬을 했다.


한화는 난타전 끝에 1차전을 잡았다. 9대8로 승리했다. 손아섭도 결정적인 적시타를 터뜨렸다. 손아섭은 리드오프로 출격해 4타수 2안타 2타점 1득점 종횡무진 활약했다.

손아섭은 5-6으로 뒤진 6회말, 무사 2루에서 번트 작전에 실패했으나 스스로 만회했다. 삼성 필승조 배찬승을 무너뜨리는 우중간 동점 2루타를 폭발했다. 한화는 이를 발판삼아 역전승을 완성했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

