'폰세 붕괴'에 타자들도 멘붕 위기였다 → 채은성 고백 "1선발 무너지는…

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 폰세가 붕괴하면서 한화도 멘탈이 붕괴할 뻔했다.
경기는 예상과 완전히 다르게 흘러갔다. 폰세가 얼마나 위력적인 투구를 선보일지가 관건이었는데 초반부터 두들겨 맞은 것이다.
폰세는 2회초에만 3점을 주더니 4회까지 6점이나 잃었다. 올 시즌 자신의 한 경기 최다실점 신기록을 플레이오프에서 세웠다.
폰세도 6회까지 책임을 다하면서 버틴 덕분에 승리투수까지 될 수 있었다.
경기 후 채은성은 아찔했던 초반 상황을 회상했다.
채은성은 "분위기가 좋지 않았다. 올해 정말 좋은 성적을 낸 1선발이다. 야수 입장에서는 3선발 4선발 5선발이 무너지는 것과 1선발이 무너지는 것은 분위기 떨어지는 느낌이 완전히 다르다"고 털어놨다.
2회말에 터진 문현빈의 3타점 적시타가 결정적이었다.
채은성은 6-6으로 맞선 6회말 역전 2타점 적시타를 쳤다. 8-6으로 쫓긴 8회말에는 승리에 다가서는 1타점 적시타를 쳤다. 9회말 2점을 허용한 탓에 채은성의 8회 타점이 더욱 소중하게 느껴졌다.
채은성은 "경험이 없는 선수들이 많아서 분위기를 표출해야 한다고 생각했다. 형들이 그렇게 주문해서 세리머니를 크게 했다. 그러면서 긴장도 풀렸다. 팬들께서 유니폼 색과 같은 우비를 다 입으셔서 완전히 집에서 한다는 기분이 들었다. 그 분위기가 큰 도움이 됐다"며 팬들에게 고마워했다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com