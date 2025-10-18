'폰세 붕괴'에 타자들도 멘붕 위기였다 → 채은성 고백 "1선발 무너지는 느낌은 분위기 완전히 달라"

기사입력 2025-10-18 19:29


18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 4회초 삼성 김태훈이 한화 폰세를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 8회말 2사 1,3루 한화 채은성이 1타점 적시타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 폰세가 붕괴하면서 한화도 멘탈이 붕괴할 뻔했다.

한화 이글스는 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1차전서 난타전 끝에 9대8로 승리했다.

한화 선발투수 폰세가 6이닝 6실점 부진했다.

경기는 예상과 완전히 다르게 흘러갔다. 폰세가 얼마나 위력적인 투구를 선보일지가 관건이었는데 초반부터 두들겨 맞은 것이다.

폰세는 2회초에만 3점을 주더니 4회까지 6점이나 잃었다. 올 시즌 자신의 한 경기 최다실점 신기록을 플레이오프에서 세웠다.

하지만 타선이 힘을 냈다. 0-3으로 뒤진 2회말 5-3으로 뒤집었다. 5-6으로 뒤진 6회말에는 8-6으로 재역전했다.

폰세도 6회까지 책임을 다하면서 버틴 덕분에 승리투수까지 될 수 있었다.

경기 후 채은성은 아찔했던 초반 상황을 회상했다.


채은성은 "분위기가 좋지 않았다. 올해 정말 좋은 성적을 낸 1선발이다. 야수 입장에서는 3선발 4선발 5선발이 무너지는 것과 1선발이 무너지는 것은 분위기 떨어지는 느낌이 완전히 다르다"고 털어놨다.

2회말에 터진 문현빈의 3타점 적시타가 결정적이었다.


18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 1회초 한화 폰세가 삼성 구자욱을 삼진으로 잡아내며 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 2사 2,3루 채은성이 2타점 적시타를 치고 2루까지 진루하며 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
채은성은 "어려운 상황 이겨냈다. 어렵게 갈 줄 알았다. 현빈이를 비롯해서 어린 친구들이 잘해줬다. 바로 다음 이닝에 점수가 나와서 분위기를 끌어왔다. 처음에 어렵다고 느끼긴 했는데 해볼만 하다고 생각하게 됐다"고 고마워했다.

채은성은 6-6으로 맞선 6회말 역전 2타점 적시타를 쳤다. 8-6으로 쫓긴 8회말에는 승리에 다가서는 1타점 적시타를 쳤다. 9회말 2점을 허용한 탓에 채은성의 8회 타점이 더욱 소중하게 느껴졌다.

채은성은 "경험이 없는 선수들이 많아서 분위기를 표출해야 한다고 생각했다. 형들이 그렇게 주문해서 세리머니를 크게 했다. 그러면서 긴장도 풀렸다. 팬들께서 유니폼 색과 같은 우비를 다 입으셔서 완전히 집에서 한다는 기분이 들었다. 그 분위기가 큰 도움이 됐다"며 팬들에게 고마워했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

