|
|
|
[대전=스포츠조선 송정헌 기자] 무엇이 사자군단 캡틴 구자욱의 심기를 건드렸을까?
양 팀은 난타전을 펼쳤다. 경기 초반부터 양 팀 선발은 실점를 허용했다. 한화 선발 폰세는 2회 선취 3실점을 내줬다. 한화는 2회말 삼성 선발 가라비토를 상대로 2사 후 5득점을 올리며 단숨에 승부를 뒤집었다.
삼성도 가만히 있지 않았다. 3회초 또다시 폰세를 흔들며 2득점으로 5대5 동점을 만들었다. 4회초 삼성은 김태훈이 폰세를 상대로 역전 솔로홈런을 날리며 앞서 나갔다.
한화는 6회 손아섭 동점 1타점 2루타, 이어진 찬스에서 채은성이 역전 2타점 적시타를 날리며 또다시 승부를 뒤집었다. 채은성은 8회말에도 1타점 적시타를 날리며 점수 차를 벌렸다.
양 팀 선수들은 치열하게 승부를 펼쳤다. 삼성은 김태훈, 이재현이 홈런을 날렸고 한화는 문현빈, 채은성이 3타점씩을 올리며 타선을 책임졌다.
치열한 승부 속 양 팀은 신경전도 벌어졌다.
타석에 나선 삼성 구자욱이 폰세의 투구에 불만을 나타냈다. 상황은 3회 발생했다. 무사 1, 3루에서 구자욱이 타석에 나섰다. 구자욱은 1회 첫 타석에서 한화 폰세에게 삼진을 당한 후 두 번째 타석이었다.
삼성은 선두타자 김지찬 좌중간 안타, 김성윤 우전안타로 만든 무사 1, 3루 찬스. 무사 1, 3루에서 폰세는 구자욱을 상대했다.
1루 견제구 후 1구 볼, 또다시 1루 견제. 이후 투구를 이어가려던 순간 구자욱이 타석을 벗어나며 폰세의 투구에 어필을 했다. 박기택 주심은 구자욱에게 주의를 주며 다시 타석에 나서게 했다. 하지만, 이어 폰세가 투구를 앞두고 또다시 투구 인터벌이 길어지자 구자욱은 타석을 벗어났다.
|
|
|
|
폰세는 주자가 없었더라면 피치클락 위반이 될 수도 있었던 상황이었지만 루상에 주자가 있었기에 피치클락 위반이 아니었다. 하지만, 구자욱의 어필이 길어지며 양 팀 감독이 총출동했다.
박진만 감독이 먼저 나와 어필했고 이후 한화 김경문 감독도 그라운드에 나와 어필했다.
구자욱은 결국 좌익수 희생플라이로 아웃됐지만 1타점을 올렸다. 폰세는 이후에도 김영웅에게 1타점 적시타를 내주며 3회에만 2실점을 허용했다. 올 시즌 리그 최강 외국인투수 폰세는 KBO리그 첫 포스트시즌에서 6이닝 6실점(5자책)으로 부진했다. 3회 구자욱의 신경전은 통했다. 폰세를 흔들었다.
|
|
|
|
한화와 삼성의 플레이오프 1차전. 양 팀은 삼성 11안타, 한화 15안타가 나오며 난타전을 벌였다. 구자욱은 폰세와 신경전까지 펼치며 승리를 위해 집중했으나 결국 한화에 승리를 내줬다.
와일드카드 결정전부터 치열하게 올라온 삼성은 플레이오프 1차전을 한화에 내줬다. 7년 만에 가을야구를 맛본 한화는 우여곡절 끝에 1차전을 잡고 한국시리즈 진출 확률을 76.5%로 높였다.
|
|