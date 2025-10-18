1루는 힘들다 판단했나, 아웃 카운트 착각했나...가라비토 홈 선택 미스…

1루는 힘들다 판단했나, 아웃 카운트 착각했나...가라비토 홈 선택 미스터리, 천금의 1차전 승리를 날렸다 [PO1 현장]

기사입력 2025-10-19 05:07


18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 2회말 2사 2,3루 손아섭의 투수 앞 땅볼때 3루주자 김태연이 득점을 성공하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 김용 기자] 2사인데, 왜 굳이 홈으로 송구를 했을까.

한 순간 선택이, 경기 흐름을 완전히 바꿔버렸다. 삼성 라이온즈 입장에서는 두고두고 아쉬울 상황이었지만, 감독은 선수를 감쌌다.

삼성은 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 플레이오프 1차전에서 8대9로 아쉽게 패했다.

패인에 여러가지가 있겠지만, 아쉬운 건 초반 리드를 지키지 못했다는 점.

삼성은 예상을 깨고 한화의 '슈퍼 에이스' 폰세를 상대로 엄청난 타력을 선보였다. 2회 3점을 먼저 뽑아내며 앞서나갔다. 하지만 2회말 곧바로 5점 빅이닝을 허용하며 역전 당한 부분이 뼈아팠다.

야구에서 점수를 줄 수도 있지만, 그 장면이 왜 안타까웠느냐면 실점 없이 이닝을 마무리 할 수 있었기 때문이다.

2사 2, 3루. 타석에는 손아섭. 삼성 선발 가라비토의 2구째 직구를 손아섭이 건드렸는데, 완전히 빗맞았다. 그래도 투수 가라비토가 잡아 1루에서 승부를 볼 수 있는 정도의 타구.

무사, 1사도 아닌 2사였다. 3루 주자는 전혀 신경 쓸 것 없이 1루에 던지면 됐다. 포수 강민호도 1루로 던지라는 사인을 확실하게 해줬다.


18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 2회말 역전을 허용한 삼성 선발 가라비토. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

그런데 이게 웬일. 가라비토는 갑자기 홈으로 공을 뿌렸다. 그것도 엉성한 '아리랑' 토스로 강민호에게 공을 건넸다. 강민호가 허겁지겁 3루주자 김태연을 태그했지만, 세이프. 비디오 판독을 했지만 결과는 바뀌지 않았다.

왜 그랬을까. 가라비토 입장에서는 타구가 너무 느려 1루에서 승부가 쉽지 않다고 판단해, 당장 눈에 보이는 홈 승부를 했을 가능성이 높다. 하지만 판을 전부 보고 있는 포수의 사인을 무시하고 굳이 홈에서 승부를 했어야 하는지 궁금증이 남을 수밖에 없는 장면을 만들고 말았다. 아니면, 가라비토가 아웃 카운트를 착각했을 가능성도 있는데 집중하고 긴장하고 있는 상황이었기에 이 가능성은 높지 않아 보인다.

문제는 홈에서 산 게 아니라, 이게 시발점이 되서 한화 타선이 대폭발했다는 것이다. 흔들린 가라비토는 리베라토에 볼넷을 내주고, 문현빈에게 3타점 싹쓸이 2루타를 맞았다. 그리고 노시환에게 1타점 적시타까지 허용했다. 무실점으로 갈 이닝이 5실점 이닝으로 바뀌어 버린 것이다.

한화 타선은 그럼에도 불구하고 3회 동점을 만들고, 4회 김태훈의 홈런으로 역전까지 성공했다. 만약 2회 실점이 없었다면 삼성은 귀중한 1차전 승리를 따낼 수 있지 않았을까. 미스터리로 남은 가라비토의 홈 선택이었다.

삼성 박진만 감독은 이에 대해 "판단은 나쁘지 않았다. 홈에서 승부를 볼 수 있다고 본 것 같다. 잘못했다고 생각하지 않는다. 결과가 아쉬울 따름"이라며 가라비토를 감쌌다.


대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com

