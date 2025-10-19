'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나...논란될 상황이었나

기사입력 2025-10-19 01:52


'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나..…
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 투구하고 있는 삼성 양창섭. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

[스포츠조선 정현석 기자]단기전 투수 교체 타이밍. 가장 어려운 선택이다.

결과를 나오기 전 결단은 어렵고, 결과가 나온 후 평가는 쉽다.

벤치만이 알 수 있는 선수의 당일 컨디션 등 감춰진 변수가 너무 많지만, 덕아웃 밖의'결과론' 또한 너무 많다.

삼성은 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 플레이오프 1차전에서 8대9로 패했다. 한화 에이스 폰세를 상대로 6이닝 동안 7안타로 6득점(5자책) 하며 공략에 성공했지만, 마운드가 버티지 못했다. 6-9로 밀리던 9회초 한화 마무리 김서현을 상대로 ⅓이닝 3안타 2득점, 8-9까지 추격하며 강판시켰지만, 마지막 동점타가 터지지 않으며 아쉬운 1점 차 패배를 당했다.

삼성 타선은 2회초 폰세를 상대로 3득점 하며 승기를 잡는 듯 했다. 하지만 2회말 한화 타선이 삼성 선발 가라비토의 판단 미스를 틈 타 이닝을 연장한 뒤 파상공세 속에 5득점 하며 곧바로 역전에 성공했다.

하지만 삼성은 3회 구자욱의 희생플라이와 김영웅의 적시타로 5-5 동점을 만든 뒤, 4회 김태훈이 폰세를 상대로 몬스터월을 넘는 역전 솔로포를 날리며 6-5 재역전에 성공했다.

무려 폰세를 상대로 다시 가져온 리드. 무조건 지켜야 했다. 삼성 벤치가 발 빠르게 움직였다.


'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나..…
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 동점 1타점 2루타 허용한 배찬승 위로하는 강민호. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/
4회말 1사 후 한화 리베라토가 볼넷으로 출루하자 문현빈 타석에서 3⅓이닝 5실점 한 가라비토를 내리고 좌완 이승민을 투입했다. 2회 2사 만루서 가라비토를 상대로 몬스터월을 직격하는 역전 적시 2루타의 주인공. 선발 조기 교체는 당연한 승부수였다.


이승민이 문현빈에게 유격수 땅볼 타구를 유도했지만 뛰는 1루 주자를 잡기 위해 2루로 옮긴 유격수 이재현의 자리로 타구가 지나가는 행운의 안타로 1사 1,3루.

4번 노시환 타석에 삼성벤치는 아껴둔 양창섭 카드를 꺼냈다. 선발투수가 조기 강판하면 투입하려 아껴놨던 히든 카드. 가을야구 첫 등판에 살짝 긴장했던 양창섭은 노시환에게 불리한 볼카운트에서 강한 타구를 허용했지만 3루수 김영웅의 기민한 대처 속 병살타로 리드를 지킨 채 이닝을 마쳤다. 5회 양창섭은 채은성에게 선두타자 안타를 맞았지만 후속 세타자 모두 땅볼로 유도하고 무실점을 이어갔다.
'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나..…
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 6회말 2사 2,3루 이호성이 채은성에 2타점 적시타를 허용하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
13구 만에 1⅔이닝을 정리한 양창섭은 체력이 충분했다. 6회말 한 이닝을 더 막기 위해 올라왔다.

하지만 심우준에게 1루수 옆을 스치는 2루타로 또 한번 선두타자 출루를 허용했다. 동점이 되기 쉬운 무사 2루 절체절명의 위기.

역전에 재역전으로 잡은 리드라 동점 허용은 무슨 수를 써서든 막아야 했다. 손아섭이 번트실패로 1B2S가 되자 벤치가 승부수를 띄웠다. 삼진을 잡을 수 있는 강력한 구위의 소유자 좌완 배찬승 투입이었다.

하지만 결과는 실패다. 배찬승의 구위가 준플레이오프 4차전 때와는 달랐다. 150㎞ 중반까지 찍히던 직구 구속이 2~3㎞ 정도 떨어졌다. 변화구 유인구도 효과적이지 않았다. 결국 배찬승은 손아섭에게 동점 적시 2루타와 리베라토에게 연속 안타로 무사 2,3루를 내줬고, 삼성 벤치는 불펜 에이스 이호성을 급히 투입했다. 이호성은 최고의 컨디션을 자랑하는 문현빈과 노시환을 연속 삼진 처리하며 기대감을 높였다. 하지만 채은성에게 변화구를 던지다 역전 2타점 적시타를 허용하고 말았다. 아쉽지만 어쩔 수 없었던 선택과 결과. 결국 삼성은 더 이상 전세를 뒤집지 못한 채 8대9로 패했다.


'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나..…
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 4회 실점 위기 넘긴 삼성 양창섭. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나..…
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 4회말 1사 1,3루 노시환의 내야땅볼을 병살로 막아내 위기를 끝낸 양창섭과 김영웅이 하이파이브를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
두번째 투수 양창섭의 교체 여부를 놓고 전혀 다른 해석이 오갔다.

중계진은 양창섭의 늦은 교체를 문제 삼았고, 일부 팬들은 양창섭의 이른 교체에 아쉬움을 표했다.

중계진은 양창섭을 6회 시작부터 바꿨어야 한다는 주장. 심우준에게 2루타를 허용한 무사 2루라는 부담스러운 위기 상황 에 젊은 배찬승과 이호성을 투입한 것을 패인으로 봤다. 반면, 일부 팬들은 양창섭을 너무 일찍 바꿨다고 성토했다.

믿고 맡길 허리가 두툼하지 않은 벤치도 당연히 양창섭을 한 이닝 더 길게 끌고 가고 싶었다.

배찬승 이호성을 너무 일찍 써버리면 마무리 김재윤 앞을 책임져줄 투수가 없기 때문이다. 리드를 빼앗긴 이상 1차전부터 이 두 투수를 마냥 길게 끌고 갈 수도 없었다.

양창섭이 6회를 위기 없이 넘겼다면 7회 시작부터 이호성이나 배찬승을 올려 릴레이에 나설 수 있었다. 하지만 무사 2루라는 동점 허용 확률이 높은 최대 위기가 닥치자 벤치로선 어쩔 수 없이 불펜 최고 카드 둘을 조기투입할 수 밖에 없었다.
'히든카드' 양창섭 교체→'닥터K' 배찬승 투입 시점, 빨랐나 늦었나..…
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/
삼성 박진만 감독은 경기 후 배찬승 투입 상황에 대해 "번트 실패로 투 스트라이크까지 몰아갔고, 구위로 상대를 압박하고 삼진을 잡을 수 있는 배찬승을 준비했다. 주자를 3루에 보내지 않게끔, 삼진 확률을 높이려 투입했는데 그게 아쉬운 결과로 남게 됐다"고 복기했다. 선택을 후회한다는 뜻이 아니라 결과가 아쉽다는 의미.

리그 최강 투수 폰세를 상대로 두번째 잡은 리드. 롱릴리프 양창섭의 6회 등판은 당연한 수순이었다. 동점 위기 속 한 박자 빠른 교체 역시 당연한 선택이었다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이무진, 'KBS 보이콧 사태' 고개 숙였다..."그때 너무 죄송"

2.

'10월 재혼' 은지원, 남다른 결혼 로망..."절에서 결혼, 주례는 스님"

3.

다나카, 中에 '노래 도둑' 맞았다…'잘자요 아가씨' 중국 곡으로 둔갑

4.

'활동 중단' 박봄, 여전히 '왕방울 눈' 메이크업..."인형인 줄 알았네"

5.

"형부 구준엽 사랑해"..서희제, 언니 그리워 시상식 오열 '대만도 울렸다'

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

두들겨 맞은 폰세, '시간끌기 의혹' 구자욱 짜증 폭발! → 김경문 박진만까지 가세했다! [PO1]

4.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

5.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

스포츠 많이본뉴스
1.

김서현 또 대형사고 칠뻔! '팀 한화'의 승리다! →162km 문동주 한국 신기록 + 손아섭 문현빈 노시환 채은성 적시타! 9-8 삼성 꺾고 1차전 기선제압 [PO1]

2.

신인 감독 김연경? 日명장이 지켜본 가능성 "사실 선수로 더 보고싶지만…" [인천포커스]

3.

두들겨 맞은 폰세, '시간끌기 의혹' 구자욱 짜증 폭발! → 김경문 박진만까지 가세했다! [PO1]

4.

신나게 두들겨 맞았다, 6실점 굴욕? 폰세는 기어이 또 하나의 신기록을 작성했다 [PO1 현장]

5.

"누가 더 진실된지는 나중에 알 것" 신태용 저격 폭로→이청용 '골프 세리머니' 담긴 침묵의 시위…주장단 '눈물' 김영권, 조현우도 '생존' 후 기약

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.