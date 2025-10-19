'KIA 타깃?' FA 대어 급부상하나, 1년 전에는 상상도 못했다…89…

|
[스포츠조선 김민경 기자] 1년 전에는 상상도 못했던 일이다. 한화 이글스 좌완 불펜 김범수가 가을야구까지 팀을 살리며 FA 가치를 더 높였다.
김범수는 프로 11년차가 된 올해 생애 최고의 시즌을 보냈다. 정규시즌 73경기에서 2승1패, 2세이브, 6홀드, 48이닝, 평균자책점 2.25로 활약했다. 왼손 스페셜리스트 임무를 충실히 해내면서 한화가 2위로 플레이오프에 직행하는 데 큰 공을 세웠다.
김경문 한화 감독은 플레이오프 1차전을 마친 뒤 "(김)범수가 오늘(18일) 큰 일을 했다"고 칭찬을 아끼지 않았다.
특히 KIA는 올해 왼손 불펜이 부족해 애를 먹었다. 필승조로 낙점했던 곽도규가 개막 직후 팔꿈치 수술을 받아 내년 전반기까지도 복귀가 쉽지 않다. 최지민은 제구 난조 속에 66경기에서 2승4패, 53⅓이닝, 평균자책점 6.58에 그쳤다. 왼손 불펜 추가 확보를 고민할 만하다.
KIA는 내부 FA 조상우가 이탈할 경우 더더욱 불펜 보강이 필요하다. 조상우는 KIA의 우승 승부수라는 타이틀에는 미치지 못했지만, 72경기, 6승6패, 1세이브, 28홀드, 60이닝, 평균자책점 3.90을 기록했다. 조상우가 아무리 기대에 못 미쳤어도 전상현, 정해영, 성영탁 정도를 빼면 필승조라 부를 투수가 없었다. 60이닝을 던진 투수가 빠진 자리를 채우려면 FA든 트레이드든 어떤 방법을 써서라도 보강이 이뤄져야 한다.
김범수는 큰 경기에 강한 면모를 충분히 보여줬다. 포스트시즌 진출 기회가 많지 않았지만, 가을 무대에서 단 한번도 실점한 적이 없다. 2018년 준플레이오프 4경기에 등판해 3⅔이닝 무실점을 기록했고, 올해 플레이오프 1차전까지 4⅓이닝 무실점 행진을 이어 가고 있다. 이대로면 김범수가 예상치 못했던 불펜 대어가 될 가능성이 크다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com