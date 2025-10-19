'KBO 유일' 2년 연속 KS 우승 노리는 52억 FA. 우승위해 포크…

|
|
|
[이천=스포츠조선 권인하 기자]결국 포크볼에 손을 댔다.
직구 최고 구속은 145㎞로 정규시즌 때의 150㎞가 넘었던 구속에는 미치지 못했다.
그러나 LG 염경엽 감독은 꽤 좋은 평가를 했다. 염 감독은 "현식이가 주로 포크볼을 던졌다. 포크볼 그립을 좀 바꿨는데 수치가 좋게 나왔다"라며 만족했다.
|
|
|
직구와 구속 차이가 나는 130㎞대로 떨어뜨리는 것이 필요했지만 쉽지 않았고 특히 시즌 중에 고친다는 것은 어려운 일.
결국 3주 이상의 휴식기가 나온 한국시리즈 합숙 기간에 포크볼을 바꾸기로 했다. 포크볼 바꾸기가 성공한다면 장현식이 한국시리즈에서 LG가 어려운 불펜에서 필요한 피칭을 할 수 있을 것으로 보인다.
지난해 KIA 타이거즈에서 한국시리즈 우승을 맛본 장현식이 LG로 옮겨 2년 연속 챔피언반지를 낄 수 있는 기회를 잡았다. 지난해 삼성과의 한국시리즈에선 5경기에 모두 등판해 1홀드 평균자책점 0.00을 기록했다. 이번 한국시리즈에서도 좋은 모습으로 챔피언 반지를 껴야 하는 장현식이고 그러기 위해서 과감히 포크볼 그립을 바꾸는 승부수를 띄웠다.일단 첫 실전에서는 만족스런 결과를 얻었다. 한국시리즈에서 던질 수 있을 정도의 자신감을 얻고, 실제로 던질지 궁금해진다.
이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com