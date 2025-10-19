한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘…

|
[대전=스포츠조선 김용 기자] 코치가 그렇게 막았는데...
삼성은 1차전 8대9로 석패했고, 2차전도 상대 강력한 외국인 투수 와이스가 나오기에 밀릴 수 있는 분위기였다. 실제 1회부터 리베라토에게 선제 솔로포를 맞으며 흔들렸다.
하지만 타선이 힘을 냈다. 3회 호투하던 와이스를 무너뜨렸다. 류지혁의 볼넷을 시작으로 김지찬과 김성윤의 안타로 만루 찬스가 만들어졌다. 구자욱의 내야 땅볼 타점과 디아즈의 1타점 2루타, 그리고 김영웅의 2타점 적시타가 연달아 터지며 4득점에 성공했다.
하지만 1루 주자 구자욱이 3루를 돌아 홈까지 들어오기는 무리였다. 한화의 중계 플레이도 좋았고, 구자욱이 다리 상태가 좋지 않아 전속력을 내지 못하는 요즘이다.
이종욱 3루 베이스 코치는 필사적으로 구자욱을 막아세웠다. 하지만 구자욱이 이 사인을 못 봤는지, 아니면 들어올 수 있다고 판단했는지 이를 지나치고 뛰었다.
이종욱 코치는 따라가며 구자욱을 멈춰세웠지만, 구자욱은 속도를 줄이지 못했다. 그러다 3루와 홈 중간에서 애매할 때 멈춰버렸다. 그 사이 공은 홈에 중계됐다.그리고 횡사했다.
일단 코치가 그렇게 적극적인 사인으로 말렸다면 뛰지 않는 게 맞았다. 그리고 일단 뛰었다면, 그렇게 중간에서 멈출 게 아니라 끝까지 가 승부를 봐야 했다. 이것도 저것도 아니었다.
그런데 이 코치의 위치도 애매했다. 이 코치는 거의 홈 가까운 위치에서 3루 베이스를 도는 구자욱에게 신호를 보냈다. 전속력을 달리는 구자욱이 베이스를 턴하며 보기 어려운 위치. 또 이미 다시 돌아가기 어려운 위치라면, 홈까지 갈 수 있게 길을 열어줘야 했는데 중간 지점까지 와서도 막는 사인을 내니 구자욱도 상황 판단이 어려웠다.
이 코치는 머리를 감싸쥐었고, 구자욱도 허멍한 듯 그라운드에 앉아 한동안 일어나지 못했다. 와이스가 흔들리는 가운데 2, 3루 상황서 이날 두 타석 모두 안타를 쳤던 김영웅이 다시 안타를 쳤다면 7-1까지 벌어질 수 있는 상황이었다. 경기를 완전히 끝낼 수 있었는데, 한화의 숨통을 끊지 못한 삼성이었다.
대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com