"살면서 이런 날이" 폰세는 홈런, 와이스는 멀티히트…단기전 미친자! 29억 FA 보상선수가 해냈다 [PO2 히어로]

기사입력 2025-10-19 21:45


"살면서 이런 날이" 폰세는 홈런, 와이스는 멀티히트…단기전 미친자! 2…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 2히초 2사 1루 김태훈이 안타를 치고 1루로 귀루하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

"살면서 이런 날이" 폰세는 홈런, 와이스는 멀티히트…단기전 미친자! 2…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 5회초 1사 1루 삼성 김태훈이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 단기전 미친 선수. 삼성 라이온즈에 나왔다. 보상선수 출신 김태훈(29·삼성 라이온즈)이다.

김태훈은 19일 대전한화생명볼파크에서 한화 이글스와 포스트시즌 플레이오프 2차전에 좌익수 겸 7번타자로 선발 출전했다.

1차전 승리를 잡은 한화는 2차전 선발 투수로 라이언 와이스를 내세웠다. 반격이 반드시 필요한 삼성은 대표적인 '와이스 킬러'인 박병호 카드가 있었다. 박병호는 올 시즌 와이스를 상대로 타율 4할2푼9리(7타수 3안타) 2홈런으로 극강의 모습을 보였다. 포스트시즌 통산 홈런이 14개로 이 부문 1위를 달리는 등 풍부한 경험을 자랑한다.

하지만 박진만 삼성 감독의 선택은 김태훈이었다. 2015년 프로 유니폼을 입은 김태훈은 2022년 시즌을 마치고 KT 위즈와 4년 총액 29억원에 계약한 김상수의 보상 선수로 삼성 유니폼을 입은 선수.

2020년 퓨처스 남부리그 타격왕에 오를 정도로 재능은 좋았지만, 그동안 1군에서는 좀처럼 포텐을 터뜨리지 못했다.

통산 홈런이 4개에 그쳤던 그는 첫 가을야구 무대에서 자신의 존재감을 확실하게 알렸다.


"살면서 이런 날이" 폰세는 홈런, 와이스는 멀티히트…단기전 미친자! 2…
18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 4회초 김태훈이 재역전 솔로홈런을 치고 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
플레이오프 1차전에 선발 출전한 그는 '17승 에이스' 폰세를 상대로 홈런을 쏘아올렸다. 준플레이오프에서 4경기 타율 4할(5타수 2안타)로 좋은 타격감을 보여준 그는 플레이오프 1차전에서 멀티히트 경기를 치르는 등 가을야구의 주인공을 향한 예열을 마쳤다,

와이스를 상대로 박병호가 강했지만, 박 감독은 다시 한 번 김태훈의 타격감을 믿었다. 박 감독은 "박병호가 들어가게 되면 (지명타자였던 구자욱이 수비로 나가) 외야수 한 명이 빠져야 한다. 김태훈이 전날 홈런을 쳤는데 뺄 수 없다"며 "좋은 흐름을 가지고 가야 한다"고 강조했다.


김태훈은 "폰세를 상대로 홈런을 칠 때는 공이 방망이에 와서 그냥 맞는 느낌이었다"라며 "살면서 이런 날이 나에게는 안 올 줄 알았다. 이렇게 야구를 하다가 2군에서만 잘하는 선수로 남을 줄 알았다. 기분도 좋고 욕심도 난다"고 미소를 지었다.


"살면서 이런 날이" 폰세는 홈런, 와이스는 멀티히트…단기전 미친자! 2…
19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 5회초 1사 1루 삼성 김태훈이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
김태훈을 선발로 넣은 박 감독의 선택은 기 막히게 적중했다.

2회초 2사 1루에서 와이스의 스위퍼를 받아쳐 좌중간 안타를 뽑아내며 찬스를 이었다. 후속타 불발로 득점으로 이어지지는 않았지만, 전날 타격감을 확인하는 순간이 됐다.

삼성이 0-1에서 4-1로 역전에 성공한 3회초 2사 1루에서 안타를 치면서 일찌감치 멀티히트를 작성한 김태훈은 5회초에도 안타를 치면서 3안타 경기를 펼쳤다.

중요한 순간마다 김태훈의 알토란 같은 활약을 앞세운 삼성은 1차전 패배의 아쉬움을 잡고 2차전을 7대3으로 잡았다. 1승1패 시리즈를 원점으로 돌린 삼성은 홀가분한 마음으로 '약속의 땅' 대구로 발걸음을 옮겼다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


"살면서 이런 날이" 폰세는 홈런, 와이스는 멀티히트…단기전 미친자! 2…
18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 4회초 삼성 김태훈이 한화 폰세를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김태훈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'커밍아웃' 곽선희, ♥동성 연인 프러포즈 받았다.."이제 약혼자로 소개"

2.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

3.

류필립 누나 수지, 미나에 장문의 사과 "오해 불러 죄송, 금전 도움→응원 감사"[전문]

4.

임채무, 100억 빚보다 힘든 진상 피해 "실컷 놀고 환불..다른 손님 입장도 막아" ('사당귀')

5.

김종국 "♥가정 생겨, '런닝맨' 못 그만둔다"..결혼후 확달라진 책임감

스포츠 많이본뉴스
1.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

2.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

3.

폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]

4.

박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]

5.

'실바의 포효' 우승 후보를 삼켰다. GS칼텍스 3대1로 기업은행 꺾고 개막전 승리[장충 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

2.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

3.

폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]

4.

박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]

5.

'실바의 포효' 우승 후보를 삼켰다. GS칼텍스 3대1로 기업은행 꺾고 개막전 승리[장충 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.