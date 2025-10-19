폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야…

|
[대전=스포츠조선 김용 기자] "그래서 야구가 어렵다."
9회 2점을 따라갔지만, 8회 나온 엄상백이 강민호에게 쐐기포를 맞은 뒤라 큰 영양가가 없었다.
홈에서 1승1패를 한 한화는 원정지 대구에서 3, 4차전을 치른다. 3차전 선발은 류현진이고, 4차전은 아직 확정되지 않았다. 다음은 경기 후 김 감독과의 일문일답.
투수들이 1, 2회 잘 던지면 5이닝은 막아주는데, 오늘은 3회부터 와이스가 내용이 좋지 않았다. 선수들이 힘이 많이 빠졌다. 오늘 진 건 잊고, 3차전 준비 잘 하겠다.
-폰세와 와이스가 이렇게 힘을 내지 못할 걸 예상하지 못했을텐데.
그래서 야구가 어렵다. 더그아웃에서 경기를 보며 '이 정도인가' 생각을 했다. 그래도 두 선수가 다음 경기에서는 잘 던져줄 거라 생각한다.
경기를 지고 있었고, 타이트한 상황에서 포수 뿐 아니라 다른 선수들 교체 타이밍도 봐야 했다. 갑자기 타이트한 상황에 들어가면 선수들이 어렵다. 경기에 뛰지 못하는 선수들을 기용하려 노력했다.
-투수도 다양하게 썼는데.
아무리 좋은 선수라도 감각이 있어야 했다. 마지막 엄상백이 투런 홈런 맞았지만, 다른 투수들 모두 내용이 괜찮았다고 생각한다.
그렇다.
-9회 추격점이 나왔는데.
내용이 좋지 않았는데, 그나마 팬들께 마지막 점수로 위안거리가 된다고 생각한다.
-상대 최원태 투구는 어떻게 봤나.
자신감을 많이 가진 것 같더라. 우리가 선취점을 내고 다음 득점을 하지 못 하다보니, 경기가 어렵게 흘렀다.
대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com