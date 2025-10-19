플레이오프에 경험 쌓기? 한화, 7회부터 '황영묵 이도윤 권광민 허인서' 등 대거 투입 → 유의미한 추가전력 확보했다

기사입력 2025-10-19 17:58


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회말 1사 2루 허인서가 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 그라운드 바라보는 김경문 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 승부가 기울어진 경기 후반 신예들을 적극 기용했다. 다소 편안한 상황에서 소중한 경험을 쌓았다.

한화는 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와의 플레이오프 2차전에서 3대7로 졌다.

경기 후반 한화의 과감한 선수 기용이 눈에 띄었다.

한화는 1-5로 뒤진 7회말 대타 카드를 연달아 3개나 사용했다.

한화는 삼성 선발 최원태에게 6회까지 1득점으로 꽁꽁 묶인 상태였다.

최원태가 7회말에도 등판하자 한화가 변화를 줬다.

7번 김태연 타순에 황영묵이 대타로 나왔다. 8번 이재원 대신 대타 이도윤을 꺼냈고 9번 심우준 타석은 대타 권광민을 내세웠다.

황영묵은 3루수 뜬공으로 물러났다. 이도윤은 유격수 땅볼 아웃됐다. 권광민은 삼구삼진으로 물러났다.


8회초 수비에 들어가면서 백업 포수 허인서가 마스크를 썼다. 이도윤이 유격수에 배치됐다. 김태연이 벤치로 들어오면서 이원석이 우익수 수비로 들어갔다.

1-7로 뒤진 9회말에 이들에게 다시 찬스가 왔다.


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회말 노시환이 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
노시환이 선두타자 홈런을 때려내며 추격 분위기를 형성했다. 채은성이 3루 땅볼로 아웃되고 하주석이 2루타를 쳐서 흐름을 이었다.

여기서 허인서가 타석에 등장했다. 허인서는 초구를 치는 자신감 있는 모습을 보여줬다. 좌중간을 완전히 꿰뚫는 적시 2루타를 폭발했다.

다만 계속된 1사 2루에서는 이도윤과 이원석이 각각 뜬공과 삼진으로 아웃되면서 찬스를 살리지 못했다.

경기 후 김경문 한화 감독은 "내용이 좋지 않았는데, 그나마 팬들께 마지막 점수로 위안거리가 된다고 생각한다"고 말했다.

선수 기용에 대해서는 "경기를 지고 있었고, 타이트한 상황에서 포수 뿐 아니라 다른 선수들 교체 타이밍도 봐야 했다. 갑자기 타이트한 상황에 들어가면 선수들이 어렵다. 경기에 뛰지 못하는 선수들을 기용하려 노력했다"고 설명했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

