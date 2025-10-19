'우승 후보의 예상외의 패배' 감독은 변명없었다. "잘된게 없었다. 잘 얻어 터졌다."[장충 코멘트]

기사입력 2025-10-19 20:40


'우승 후보의 예상외의 패배' 감독은 변명없었다. "잘된게 없었다. 잘 …
19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 김호철 감독이 목을 축이고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

'우승 후보의 예상외의 패배' 감독은 변명없었다. "잘된게 없었다. 잘 …
19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 김호철 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

'우승 후보의 예상외의 패배' 감독은 변명없었다. "잘된게 없었다. 잘 …
19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. 김호철 감독과 이영택 감독이 인사를 나누고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

[장충=스포츠조선 권인하 기자]"그냥한번 잘 얻어 터졌다."

무려 7개팀 중 5개 팀 감독으로부터 우승 후보로 꼽혔다는 것은 그만큼 팀 전력이 막강하다는 뜻이다. 그런데 첫 경기에서 예상외의 졸전 속에 패했다.

IBK기업은행은 기업은행은 19일 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 GS칼텍스와의 첫 경기서 세트스코어 1대3(20-15, 21-25, 25-23, 21-25)로 졌다.

범실이 무려 30개로 GS칼텍스(14개)의 두배 이상 나오면서 어려운 경기를 했다. 아웃사이드 히터인 육서영과 킨켈라가 제대로 서브리시브를 못하면서 초반부터 어려움이 컸고, 공격도 상대 블로킹에 막히면서 1,2세트를 뺏겼다. 3세트에서 서브로 상대를 흔들면서 역전승을 했고, 4세트 역시 0-5에서 11-7로 앞서며 5세트까지 가는가 했지만 다시 서브리시브가 흔들렸고, 결정적인 순간에 공격 범실이 연달아 나오며 흐름을 내주고 말았다.

기업은행 김호철 감독은 "잘된 게 하나도 없었다"면서 "초반에 너무 흔들리면서 세터까지 흔들려서 잘된게 없었다"라고 했다

이어 김 감독은 "그동안 연습을 하면서 오늘 같은 경기를 한번도 못봤다. 전반적으로 선수들의 컨디션에도 문제가 있는 것 같고, 부담을 많이 가진 것 같다. 모두 우승 후보라고 하니까 어깨에 힘이 들어가고 생각만으로 이기겠다고 하고, 몸이 안따라 가니까 범실이 너무 많아지면서 어렵게 했다"라고 했다.

김 감독은 오히려 나아질 계기로 삼았다. "한번 이렇게 해봤으니까 이보다 더 (못)할수는 없지 않겠나"라면서 "준비했던게 안나왔고, 연습경기와 코보컵에서 이기면서 승승장구 해왔다가 한번 지게 됐다. 시즌 중반에 이러는 것보다 초반에 이러는게 나을 거 같다. 누구 하나의 잘못이다라기 보다는 그냥 잘 한번 얻어 터졌다는 생각이다"라고 말했다.
장충=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'커밍아웃' 곽선희, ♥동성 연인 프러포즈 받았다.."이제 약혼자로 소개"

2.

“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격

3.

박유천, 또 법정으로…'5억 배상'에도 불복, 여전히 억울했나[SC이슈]

4.

임채무, 100억 빚보다 힘든 진상 피해 "실컷 놀고 환불..다른 손님 입장도 막아" ('사당귀')

5.

류필립 누나 수지, 미나에 장문의 사과 "오해 불러 죄송, 금전 도움→응원 감사"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

2.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

3.

폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]

4.

박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]

5.

플레이오프에 경험 쌓기? 한화, 7회부터 '황영묵 이도윤 권광민 허인서' 등 대거 투입 → 유의미한 추가전력 확보했다

스포츠 많이본뉴스
1.

최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]

2.

응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"

3.

폰세-와이스가 이렇게 무너질 거라 예상했겠나...김경문 감독 "그래서 야구가 어렵다" [PO2 현장]

4.

박진만 감독 함박웃음 "가을에 약하다던 최원태, 포스트시즌의 사나이가 됐다. 완벽했다" [PO2 현장]

5.

플레이오프에 경험 쌓기? 한화, 7회부터 '황영묵 이도윤 권광민 허인서' 등 대거 투입 → 유의미한 추가전력 확보했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.