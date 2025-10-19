"온 몸이 피멍 투성입니다" 뺄 수도 없고, 빠질 수도 없다...40살 먹은 포수가 삼성을 먹여살리고 있다 [PO2 현장]

최종수정 2025-10-20 00:07

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 강민호가 한화 코칭스탭과 인사를 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

[스포츠조선 김용 기자] "온 몸이 다 피멍 투성입니다."

삼성 라이온즈의 가을 투혼이 눈부시다.

정규시즌을 4위로 통과해 가을야구 가장 밑바닥인 와일드카드 결정전부터 치러야했다. 1차전을 패하고, 2차전 승부 끝에 겨우 올라왔다. 그리고 3위 SSG 랜더스와의 준플레이오프에서 모두의 예상을 깨고 시리즈 전적 3대1로 이겨 플레이오프에 올랐다.

플레이오프도 열세로 전망됐다. 상대 외국인 원투펀치 폰세-와이스가 너무 막강해서다. 그런데 1차전 폰세를 무너뜨렸다. 아쉽게 역전패했지만, 이후 경기에 대한 기대감을 심어줬다. 그러더니 2차전 와이스를 완벽하게 제압하며 원정 2연전을 1승1패로 마감했다.


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회초 2사 1루 강민호가 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
그 중심에는 강민호가 있다. 2차전 8회 쐐기 홈런포를 쳤다. 사실 이 홈런으로 마지막 자존심을 챙긴거지, 플레이오프 들어 방망이로는 팀이 도움을 주지 못했다.

그럴 수밖에 없었다. 홈런을 치기 전까지 2차전 타석을 보면 누가 봐도 방망이가 돌아가지 않았다. 힘에 부치는 모습이었다. 와이스의 빠른 공에 배트가 완전히 밀렸다. 선수 본인은 '이 타이밍이면 맞는다'하고 방망이를 내는데, 방망이는 늦는다. 체력이 떨어졌다는 거다. 그런데 그런 와중에 귀한 쐐기포를 때려냈다. 엄청난 집중력이었다.

강민호는 40세다. 은퇴해도 이상하지 않을 나이다. 그런데 포수로 뛴다. 정규시즌은 물론이고, 포스트시즌 들어 와일드카드 결정전부터 8경기 연속 주전으로 거의 전 경기를 소화하고 있다. 이병헌 등 후배 포수들도 있지만, 경기 중요성을 감안하면 강민호를 빼줄 수가 없다. 차라리 경기가 일찌감치 승부가 갈리면 모를까, 포스트시즌 경기는 그런 경기들이 거의 없기에 강민호에게 휴식을 줄 수도 없다.


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 삼성이 7대3으로 승리했다. 강민호와 기쁨을 나누는 박진만 감독의 모습. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
삼성 박진만 감독은 "수비에서 투수들을 완벽하게 리드해주고 있다"고 칭찬했다. 박 감독도 강민호가 타석에서까지 힘을 쓸 수 없는 걸 아는지 타순을 8번으로 내렸다. 강민호 역시 우스갯 소리로 "타격은 포기하고 수비에 집중하라는 감독님의 뜻이 8번 타순에서 느껴진다"고 말했다.


강민호는 이번 가을 유독 강한 파울 타구에 온 몸을 강타당하고 있다. 나이를 먹으면, 그 아픔을 참는 것도 힘들다. 강민호는 "한화와의 1차전 쇄골에 타구를 맞았는데, 정말 뼈가 부러지는줄 알았다"고 말하며 "온 몸이 피멍 투성이다. 솔직히 힘들지 않다고 하면 거짓말이다. 그래도 팀을 위해 뛰어야 한다. 감독님께서 타격 부담을 줄여주셨으니, 수비로라도 내 역할을 하겠다. 그래서 이번 가을 목표는 최소 실점"이라고 강조했다.


대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com

