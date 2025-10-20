'선배님 덕분에' '네가 잘해서...' 최원태 7이닝 1실점 완벽투에 투…

허상욱 기자
기사입력 2025-10-20 01:11
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'커밍아웃' 곽선희, ♥동성 연인 프러포즈 받았다.."이제 약혼자로 소개"
류필립 누나 수지, 미나에 장문의 사과 "오해 불러 죄송, 금전 도움→응원 감사"[전문]
“유방암 환자 가족으로서 괴로웠다" 권민아, '술파티'된 W코리아 행사 저격
임채무, 100억 빚보다 힘든 진상 피해 "실컷 놀고 환불..다른 손님 입장도 막아" ('사당귀')
"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')
응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제발 야! 하면서 방해하는 행위 안 하셨으면"
최원태가 또! 이제는 '가을 남자'다…'타선 폭발' 삼성, 1승1패 목표 달성→이제는 대구로 간다 [PO2 리뷰]
한화 숨통을 끊지 못한, 구자욱 허망한 횡사...선수 잘못이냐, 코치 잘못이냐 [PO2 현장]
'원샷원킬' 손흥민, 또 역사에 남는다! 구단 통산 500번째 득점 주인공→요리스는 최악의 하루...LA FC, 리그 최종전 콜로라도와 2대2 무승부
'기적같은 우승' 이소희-백하나, 덴마크오픈 정상 쾌거…김헤정-공희용 상대 4연패 뒤 첫승, 올시즌 첫 금메달