[오피셜]'벌써 투수코치-배터리코치 외부 영입' 5위 돌풍의 팀, 내년 …

[스포츠조선 나유리 기자]정규 시즌 막판 돌풍을 일으키며 5위를 했던 NC 다이노스가 발 빠르게 움직였다. 외부에서 투수코치와 배터리코치를 영입하면서, 코칭스태프 구성 강화에 나섰다.
임선남 단장은 "이승호 코치와 김상훈 코치는 모두 선수 시절과 지도자 시절을 통해 현장 경험이 풍부하고, 선수들의 성장 방향을 잘 이끌어줄 수 있는 지도자다. 두 코치의 합류로 투수진과 배터리 파트의 경쟁력 강화는 물론, 선수 개개인의 자율성과 책임을 바탕으로 한 팀 문화 형성에도 도움이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.
이호준 감독은 1년전 NC 감독으로 부임하면서, 서재응 수석코치와 박용근 코치 정도를 제외하면 외부 코치 영입이 거의 없이 대부분 기존 코치진을 활용했다. 1,2군 보직 변경을 한 코치들이 대다수였다. 하지만 첫번째 시즌을 마친 후 외부 코치, 그것도 핵심 파트인 투수와 배터리코치를 신규 영입하면서 코칭스태프 구성에도 일찍 움직이기 시작했다.
