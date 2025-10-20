LG가 꿈꿨던 '우승청부사' 최원태, 삼성에서 각성한 이유 → 안목은 옳…

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 꿈꿨던 모습이 아닐까.
최원태는 2023년 LG와 키움의 대형 트레이드를 통해 이적했다. LG는 우승을 위해 특급 외야 유망주 이주형을 내주고 즉시전력 선발투수 최원태를 영입했다.
최원태는 '우승청부사'였다. LG는 2023년 통합우승에 성공했다.
LG는 2024시즌이 끝나고 FA가 된 최원태를 놓아줬다. 한국시리즈 우승을 노리는 LG는 포스트시즌에 약한 최원태에게 거액을 투자할 이유가 없었다. 최원태는 4년 최대 70억원에 삼성과 계약했다.
하지만 그런 이야기는 이제 쏙 들어갔다. 최원태는 올 가을 180도 달라졌다. 9일 SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전 승리투수(6이닝 무실점)이자 MVP에 등극했다. 19일 한화 이글스와의 플레이오프 2차전 승리투수(7이닝 1실점)에 MVP를 또 차지했다.
최원태는 '포수 강민호'의 존재가 호투 비결이라고 밝혔다. 최원태는 "생각하지 않고 민호 형 사인대로 던졌다. 민호 형이 잘 리드해 주셨다. 민호 형 덕분"이라고 거듭 강조했다.
강민호는 "정규시즌 땐 말을 안 듣더라. 공을 강하게 던지려고만 해서 많이 벗어났다. 스피드를 줄이고 네모 안에 던지자고 이야기했다. 그 부분이 두 경기 다 잘 이루어졌다"고 돌아봤다.
최원태는 무엇보다 정신적으로 성숙했다.
최원태는 "제가 원래 고집이 조금 있다. 흥분을 하면 스스로 주체를 못했다"며 왜 강민호의 말을 안 들었는지 고백했다. 최원태는 "이제 주체를 할 수 있게 됐다. 민호 형 말 잘 듣고 내년 캠프에서도 더 열심히 하겠다"고 다짐했다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com