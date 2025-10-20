폰세-와이스 동반 붕괴, 3차전은 류현진인데…5회부터 뽑아든 칼? 13명 대거 교체, 왜 중요했나

기사입력 2025-10-20 11:23


19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 그라운드 바라보는 김경문 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 원점으로 돌아간 시리즈. 그러나 한화 이글스에게 패배는 빈 손은 아니었다.

한화는 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 포스트시즌 플레이오프 2차전 홈 경기에서 3대7로 패배했다.

1차전 9대8 승리로 분위기를 타나 싶었지만, 2차전 패배로 1승1패로 대구 원정을 떠나게 됐다.


18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 와이스와 대화를 나누고 있는 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/
이틀 연속 한화 가장 강력한 무기가 흔들렸다. 1차전 선발 투수 코디 폰세는 6이닝 6실점을 기록했고, 2차전에서는 라이언 와이스가 4이닝 5실점 기록했다. 폰세와 와이스 모두 정규시즌에서 보여주지 않은 모습을 포스트시즌에서 보여주게 됐다.

한화는 2차전에서 빠르게 교체 카드를 꺼내들었다. 1차전에서는 폰세가 흔들려도 6회까지 끌고 갔다. 그러나 2차전에서는 와이스가 4회까지 5점을 주자 5회 교체 카드를 꺼내들었다. 단순히 와이스만 내린 게 아니다. 호흡을 맞췄던 포수 최재훈도 이재원으로 교체했다.

4점 차로 지고 있지만, 1차전에서 2회말에 5점을 뽑아낸 저력을 보여줬던 한화다. 경기를 던지기에는 이른 시점이었다. 경기 후 김경문 한화 감독은 "경기를 지고 있었고, 타이트한 상황에서 포수 뿐 아니라 다른 선수들 교체 타이밍도 봐야 했다. 갑자기 타이트한 상황에 들어가면 선수들이 어렵다. 경기에 뛰지 못하는 선수들을 기용하려 노력했다"고 밝혔다.


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 9회말 1사 2루 허인서가 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
한화는 7회 황영묵 이도윤 권광민을 차례로 대타로 내보냈다. 시즌 막바지 및 연습경기에서 좋은 타격감을 보여줬던 이들이다. 다만, 포스트시즌에서도 활약을 이어가기 위해서는 적응의 시간이 필요했다. 모두 아웃되면서 대타 카드는 성공하지 못했지만, 일단 포스트시즌이 주는 압도적인 공기를 느끼기에는 충분했던 시간이었다.

긍정적인 장면도 있었다. 8회 투입된 허인서는 삼성 김재윤을 공략해 적시 2루타를 날렸다.


투수는 더욱 폭넓게 점검했다. 야수도 야수지만 한화로서는 투수 점검이 필요했다. 상무와의 연습경기 마지막에서 불펜진이 다소 흔들렸던 한화다. 이전까지 안정적인 피칭을 펼쳤지만, 마지막 경기에서 보여준 모습은 포스트시즌을 앞두고 다소 찜찜한 장면이 됐다.


19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 5회 마운드 올라 투구하는 한화 정우주. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.19/
와이스 이후 조동욱(⅓이닝 무실점)-정우주(⅔이닝 무실점)-황준서(1이닝 무실점)-박상원(⅔이닝 무실점)-한승혁(1이닝 무실점)-엄상백(⅔이닝 2실점)이 차례로 등판했다. 엄상백을 제외하고는 모두 무실점으로 마운드를 지키면서 가을야구 대비를 마쳤다. 특히 한화는 4차전 선발투수가 물음표인 상태다. 문동주가 유력했지만, 1차전에서 2이닝을 던지며 불펜 활용 가능성을 보여줬다.


18일 대전 한화생명볼파크에서 삼성과 한화의 PO 1차전, 한화 류현진이 워밍업을 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
한화는 3차전 선발투수로 류현진을 예고했다. 류현진은 올 시즌 26경기에서 9승7패 평균자책점 3.23을 기록했다. 삼성을 상대로는 2경기 나와 1승무패 평균자책점 4.50을 기록했다.

한화로서는 3차전을 잡아야 한국시리즈 진출을 위한 여정이 수월해진다. 3차전에서도 이기는 상황이 된다면 문동주 등판은 충분히 고려할 수 있는 카드다.

문동주가 3차전에 나온다면 4차전은 '불펜데이'로 진행될 가능성이 높다. 2차전 불펜 대거 기용은 4차전을 앞둔 예열의 시간일 수 있다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 8회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 문동주. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.18/

