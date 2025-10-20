[공식발표] 두산 제 12대 사령탑, 김원형 확정! 대반전 없었다 2+1…

[공식발표] 두산 제 12대 사령탑, 김원형 확정! 대반전 없었다 2+1년 최대 20억원

두산 코치 시절의 김원형 감독. 스포츠조선DB

11일 잠실야구장에서 열린 SSG와 LG의 경기, 경기장을 찾은 김원형 야구대표팀 투수코치와 강인권 수석-배터리 코치가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.06.11/

스포츠조선DB

[스포츠조선 한동훈 기자] 김원형 감독이 두산 베어스 제 12대 사령탑으로 취임했다.

두산은 20일 '제 12대 감독으로 김원형 야구 국가대표팀 투수 코치(53)를 선임했다. 계약 규모는 2+1년 최대 20억 원(계약금 5억, 연봉 각 5억 원)'이라고 공식 발표했다.

김원형 신임 감독은 전주동중-전주고를 거쳐 1991년 쌍방울 레이더스 소속으로 프로에 데뷔했다. 현역 21시즌 통산 545경기에서 134승 144패 26세이브 12홀드, 평균자책점 3.92를 기록한 레전드 투수 출신이다.

김 감독은 지난 2021년부터 3년간 SSG 랜더스 지휘봉을 잡았다. 2022시즌에는 정규시즌 개막부터 끝까지 1위를 놓치지 않으며 KBO리그 최초 '와이어 투 와이어' 우승을 이끌었다. 이후 2024년 일본프로야구 소프트뱅크 호크스에서 코치 연수를 했고, 올해 국가대표팀 투수 코치로 현장을 면밀히 관찰했다.

두산 베어스와 인연도 있다. 2019년부터 2년간 메인 투수 코치를 맡아 2019시즌 통합 우승에 기여했다. 김 감독이 투수 파트를 책임진 두 시즌 동안 두산베어스의 평균자책점은 3.91로 이 기간 10개 구단 중 1위였다.

두산 베어스는 "김원형 감독은 KBO 최초 와이어 투 와이어 우승 경력을 갖췄다. 투수 육성과 운영에 탁월한 능력을 인정받았다"며 "젊은 선수들의 건강한 경쟁을 통해 우승 도전 전력을 구축하는 데 적임자라고 판단했다"고 설명했다.

김원형 감독은 "명문 구단 두산베어스의 지휘봉을 잡게 돼 무한한 영광이며 막중한 책임감을 느낀다. 기회를 주신 구단에 진심으로 감사드린다"고 밝혔다.

이어 "두산베어스는 그라운드 위에서 언제나 역동적인 모습을 바탕으로 상대를 압박해온 팀이었다. 이러한 '허슬두' 문화를 재건하는 데 앞장서며 팬 여러분들께 감동을 드리겠다"고 밝혔다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

