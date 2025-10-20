[직격인터뷰] 김원형 두산 감독, 벌써 마캠 지옥훈련 예고! → "강점 …

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 김원형 감독(53)이 두산 베어스 지휘봉을 잡았다.
김원형 감독은 당장 10월말 일본 미야자키에서 진행하는 마무리캠프를 직접 통솔한다. 김원형 감독은 두산의 강점이 희석된 것 같다며 기본기와 수비 훈련을 강도 높게 가져가겠다고 밝혔다.
김원형 감독은 "두산 특유의 끈끈한 모습이 좀 줄어들었다. 수비에 약점이 많다고 여러 지표가 말한다. 수비부터 탄탄하게 다지겠다"고 진단했다.
김 감독은 지난 2021년부터 3년간 SSG 랜더스 지휘봉을 잡았다. 2022시즌에는 정규시즌 개막부터 끝까지 1위를 놓치지 않으며 KBO리그 최초 '와이어 투 와이어' 우승을 이끌었다. 이후 2024년 일본프로야구 소프트뱅크 호크스에서 코치 연수를 받았다. 올해 국가대표팀 투수 코치로 현장을 면밀히 관찰했다.
김원형 감독은 "이전에는 초보라서 넘치는 패기에 많이 의존했다. 이제는 경험이 쌓이고 또 개인적으로 많이 공부했다. 밖에서 본 두산은 늘 강한 팀이었다. 올해 부침을 겪었지만 허슬두의 문화를 되살리도록 노력하겠다"고 힘주어 말했다.
김원형 감독은 두산을 이미 잘 안다. 2019년부터 2년간 투수코치를 역임했다. 2019시즌 통합 우승에 기여했다. 이 기간 두산의 팀 평균자책점은 3.91로 리그 1위였다.
두산은 "김원형 감독은 KBO 최초 와이어 투 와이어 우승 경력을 갖췄다. 투수 육성과 운영에 탁월한 능력을 인정받았다. 젊은 선수들의 건강한 경쟁을 통해 우승 도전 전력을 구축하는 데 적임자라고 판단했다"고 설명했다.
김원형 감독은 경험자이자 투수전문가이다. 두산이 왜 김원형을 선택했는지 엿보이는 대목이다.
김원형 감독은 "두산에 좋은 투수들이 많다. 하지만 정해진 풀을 가지고 운영하면 언제 어떤식으로 발생할지 모르는 돌발상황에 대처하기 어렵다. 부상도 있을 수 있고 예기치 못한 부진도 있을 수 있다. 최대한 많은 투수들을 육성해서 준비 잘 해보겠다"고 각오를 다졌다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com