[직격인터뷰] 김원형 두산 감독, 벌써 마캠 지옥훈련 예고! → "강점 희석.. 수비 약점 많아"

기사입력 2025-10-20 11:49


[직격인터뷰] 김원형 두산 감독, 벌써 마캠 지옥훈련 예고! → "강점 …
2019 KBO리그 두산과 키움의 한국시리즈 4차전이 26일 오후 고척스카이돔에서 열렸다. 두산이 4차전도 승리하며 시리즈 전적 4-0으로 한국시리즈 우승을 차지했다. 린드블럼이 감격의 눈물을 흘리고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2019.10.26/

[스포츠조선 한동훈 기자] 김원형 감독(53)이 두산 베어스 지휘봉을 잡았다.

두산은 20일 '제 12대 감독으로 김원형 야구 국가대표팀 투수 코치(53)를 선임했다. 계약 규모는 2+1년 최대 20억 원(계약금 5억, 연봉 각 5억 원)'이라고 공식 발표했다.

김원형 감독은 스포츠조선과의 통화에서 "당연한 이야기이지만 명문 구단 두산의 부름을 받아 영광이다. 막중한 책임감을 느낀다. 기회를 주신 구단에 진심으로 감사하다"고 인사했다.

김원형 감독은 당장 10월말 일본 미야자키에서 진행하는 마무리캠프를 직접 통솔한다. 김원형 감독은 두산의 강점이 희석된 것 같다며 기본기와 수비 훈련을 강도 높게 가져가겠다고 밝혔다.

김원형 감독은 "두산 특유의 끈끈한 모습이 좀 줄어들었다. 수비에 약점이 많다고 여러 지표가 말한다. 수비부터 탄탄하게 다지겠다"고 진단했다.

김원형 신임 감독은 전주동중-전주고를 거쳐 1991년 쌍방울 레이더스 소속으로 프로에 데뷔했다. 현역 21시즌 통산 545경기에서 134승 144패 26세이브 12홀드, 평균자책점 3.92를 기록한 레전드 투수.

김 감독은 지난 2021년부터 3년간 SSG 랜더스 지휘봉을 잡았다. 2022시즌에는 정규시즌 개막부터 끝까지 1위를 놓치지 않으며 KBO리그 최초 '와이어 투 와이어' 우승을 이끌었다. 이후 2024년 일본프로야구 소프트뱅크 호크스에서 코치 연수를 받았다. 올해 국가대표팀 투수 코치로 현장을 면밀히 관찰했다.

김원형 감독은 "이전에는 초보라서 넘치는 패기에 많이 의존했다. 이제는 경험이 쌓이고 또 개인적으로 많이 공부했다. 밖에서 본 두산은 늘 강한 팀이었다. 올해 부침을 겪었지만 허슬두의 문화를 되살리도록 노력하겠다"고 힘주어 말했다.


[직격인터뷰] 김원형 두산 감독, 벌써 마캠 지옥훈련 예고! → "강점 …
2019 KBO리그 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기가 13일 오후 서울 잠실야구장에서 열렸다. 6초 두산 선발 유희관이 마운드를 찾은 김원형 코치와 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2019.09.13/

[직격인터뷰] 김원형 두산 감독, 벌써 마캠 지옥훈련 예고! → "강점 …
스포츠조선DB

김원형 감독은 두산을 이미 잘 안다. 2019년부터 2년간 투수코치를 역임했다. 2019시즌 통합 우승에 기여했다. 이 기간 두산의 팀 평균자책점은 3.91로 리그 1위였다.

두산은 "김원형 감독은 KBO 최초 와이어 투 와이어 우승 경력을 갖췄다. 투수 육성과 운영에 탁월한 능력을 인정받았다. 젊은 선수들의 건강한 경쟁을 통해 우승 도전 전력을 구축하는 데 적임자라고 판단했다"고 설명했다.

김원형 감독은 경험자이자 투수전문가이다. 두산이 왜 김원형을 선택했는지 엿보이는 대목이다.

김원형 감독은 "두산에 좋은 투수들이 많다. 하지만 정해진 풀을 가지고 운영하면 언제 어떤식으로 발생할지 모르는 돌발상황에 대처하기 어렵다. 부상도 있을 수 있고 예기치 못한 부진도 있을 수 있다. 최대한 많은 투수들을 육성해서 준비 잘 해보겠다"고 각오를 다졌다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

25세 걸그룹 A씨, 보이그룹 멤버와 '차 안 스킨십' 블랙박스 유출…협박범 집유 2년[SC이슈]

2.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년째인데 여유롭게 세계여행[SCin스타]

3.

"소유, 만취 상태로 비행기 탑승"...'인종차별' 폭로 뒤 목격담 등장

4.

혜리 욕받이 사진 삭제…W코리아, 유방암 기싸움 꼼수ing→권민아 저격[SC이슈]

5.

[공식] '깜짝 결혼 발표' 박진주, 11월의 신부 된다…"♥예비신랑은 비연예인" (전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

1선발이 "규정 몰랐다" 말이 되나 → 기본 룰도 공유가 안 됐다니.. '신경전' 구자욱의 이유 있는 항의

2.

설마... 두번 우승이룬 LG 주전 9명 올해가 마지막? KS후 김현수 박해민 FA 이적 가능성은[SC 포커스]

3.

폰세-와이스 상대 11득점 '우연' 아니다…'1타 강사'의 파이널 특강, 타격이 쉬워진다

4.

'우승후보 잡은 1호 이변의 주인공은 GS칼텍스' 이영택 감독 "서브 공략이 잘됐다. 실바는 역시 잘한다"[장충 코멘트]

5.

너도 나도 "민호 형 사인대로…" 쐐기포까지, 안 잡을 도리가 없다. FA 신기록 도전, 불혹의 포수 과연 얼마를 줘야할까

스포츠 많이본뉴스
1.

1선발이 "규정 몰랐다" 말이 되나 → 기본 룰도 공유가 안 됐다니.. '신경전' 구자욱의 이유 있는 항의

2.

설마... 두번 우승이룬 LG 주전 9명 올해가 마지막? KS후 김현수 박해민 FA 이적 가능성은[SC 포커스]

3.

폰세-와이스 상대 11득점 '우연' 아니다…'1타 강사'의 파이널 특강, 타격이 쉬워진다

4.

'우승후보 잡은 1호 이변의 주인공은 GS칼텍스' 이영택 감독 "서브 공략이 잘됐다. 실바는 역시 잘한다"[장충 코멘트]

5.

너도 나도 "민호 형 사인대로…" 쐐기포까지, 안 잡을 도리가 없다. FA 신기록 도전, 불혹의 포수 과연 얼마를 줘야할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.