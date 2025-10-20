'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석…

|
[스포츠조선 나유리 기자]사실상 유력한 차기 사령탑 후보로 꼽혔던 조성환 감독대행은 왜 최종 선택을 받지 못했을까.
그리고 마침내 20일 발표가 나왔다. 두산은 제 12대 감독으로 김원형 감독 선임을 확정했다. 계약 규모는 2+1년 최대 20억 원(계약금 5억, 연봉 각 5억 원)이다.
김원형 감독도 두산과 인연은 있는 인사다. 김태형 감독 재임 시절이던 2019~2020시즌 두산에서 1군 투수코치를 맡았었고, 2019시즌 한국시리즈 우승도 함께 했다. 2020시즌이 끝난 후 SSG 랜더스의 신임 사령탑으로 선임되면서 팀을 떠난 바 있다.
조성환 감독대행은 이승엽 전 감독이 자진 사퇴한 6월초부터 1군 감독대행으로 정규 시즌 끝까지 경기를 지휘해왔다. 감독대행이라고는 하지만, 전임 감독이 물러난 시기가 시즌 초반이라 소화한 경기수가 무려 86경기였다. 초반 하위권으로 처지며 팀 분위기가 가라앉은 상태에서 대행으로 지휘봉을 잡았고, 86경기에서 38승3무45패 승률 0.458의 성적을 기록했다. 이 기간 동안은 10개 구단 중 7등이었다. 두산은 순위 싸움에서 멀어진 뒤에는 20대 유망주들을 적극적으로 기용하면서 일찌감치 내년을 바라보는 경기 운영을 했다.
사실 조성환 감독대행은 코치 시절부터 차기 사령탑 후보가 될 수 있는 인물로 꼽혔다. 선수 시절에도 리더십이 높은 점수를 받았고, 2018시즌 현장 지도자 생활을 시작한 후에는 두산에서 오랜 시간을 보냈다. 한화 이글스에서 2020~2022시즌을 보낸 후, 다시 두산에 복귀했고 수비코치, QC코치로 주요 보직을 맡아왔다. 두산 선수들에 대해서 누구보다 잘 알고 있고, 맞춤형 지도를 한다는 평가로 인해 훗날 사령탑 자리가 공석이 됐을때 충분히 후보로 하마평에 오를 수 있다는 뜻이었다.
실제로 타팀에서 러브콜을 받기도 했지만, 조성환 당시 코치는 두산에 남았다. 이 역시 외부에서 보기에는 '차기 감독 가능성에 대한 두산 구단의 언질을 받은 것 아니겠느냐'는 이야기가 충분히 나올만 했다. 이승엽 감독이 사퇴한 후 감독대행으로 선택됐을 때도 마찬가지였다. 두산은 뚝심있게 시즌 중 새 감독을 선임하지 않고, 조성환 감독대행 체제로 시즌을 마치겠다는 의사를 밝혔다. 남은 시즌 동안 팀을 좋은 모습을 잘 이끌어 리빌딩을 해나가는 과정을 증명해낸다면, 차기 감독으로 인정받을 확률이 커진다는 뜻으로 읽혔다.
그러나 두산의 선택은 조성환이 아닌 김원형이었다. 두산이 후반기 젊은 선수들이 체력이 부치며 경기력이 떨어지면서 막판 성적이 기대치에 못미친 것이 영향이 있었을 수 있지만, 무엇보다 두산은 '투수력'에 대한 내부 갈증이 컸던 것으로 보인다. 결국 다시 꾸준히 포스트시즌에 진출하는 안정적인 팀을 꾸리기 위해서는 마운드 재건이 필요한데, 그 역할을 하는데에는 투수전문가 출신 김원형 전 감독이 더 적합하다는 판단이 주효했다는 뜻이다.
구단도 이 부분에 공감을 했던 것으로 파악된다. 물론 조성환 감독대행의 경우, 1군 코치 생활을 길게 했고 감독대행으로 1군 수장 경험도 이미 했기 때문에 전임 감독과는 다른 케이스. 하지만 계약을 하게 되면, 사실상 1군 초보 감독이 되는 것은 어쩔 수 없는 현실이다. 반면 김원형 감독은 SSG에서 부임 2년차였던 2022시즌 정규 시즌, 한국시리즈 우승을 경험했고 이미 감독으로 3시즌을 보냈기 때문에 이 부분이 당장 두산을 안정시키는데 힘으로 작용할 수 있을 것이라는 판단이 작용한 것으로 보인다.
