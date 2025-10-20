'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형…

|
[스포츠조선 정현석 기자]SSG랜더스가 오는 25일부터 11월 23일까지 일본 가고시마현 사쓰마센다이시에 위치한 종합운동공원에서 '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'를 실시한다.
이번 캠프에는 투수 9명, 야수 18명 등 선수 총 27명이 참가한다. 이숭용 감독과 박정권 퓨처스팀 감독이 함께 참여해 1·2군 간 일관된 육성 철학과 커뮤니케이션 체계를 더욱 강화시킬 예정이다.
이번 캠프의 핵심 과제는 '장타자 육성'이다. 이를 위해 NPB 통산 403홈런을 기록한 일본의 전설적 거포 야마사키 타케시를 인스트럭터로 초빙해, 고명준·류효승·박지환·이율예·현원회 등 장타 잠재력을 지닌 젊은 타자들을 대상으로 개인별 맞춤형 타격 훈련을 운영한다.
2026 신인 선수단은 SSG퓨처스필드(강화) 훈련조에 합류해 기초 체력·몸 만들기 중심의 기초 강화 과정을 밟고, 기존 선수들은 인천SSG랜더스필드와 SSG퓨처스필드에서 개인별 맞춤 훈련 및 과제 중심형 마무리 프로그램을 진행한다. 이를 통해 SSG는 '선수 성장 중심'의 조직문화 정착과 함께, 구단 전체의 육성 역량을 한 단계 끌어올리는 계기로 삼을 방침이다.