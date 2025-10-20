'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형 지도, SSG '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'

기사입력 2025-10-20 16:36


'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 2회말 1사 SSG 고명준이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

[스포츠조선 정현석 기자]SSG랜더스가 오는 25일부터 11월 23일까지 일본 가고시마현 사쓰마센다이시에 위치한 종합운동공원에서 '가고시마 유망주 집중 육성 캠프'를 실시한다.

이번 캠프는 미래 주축 선수들의 성장과 팀 전력 강화를 위한 전략적 육성 캠프로 기획됐다.

캠프에서는 타격·투수·수비 등 전 포지션에 걸친 기술 훈련을 체계적으로 실시해 선수 개개인의 기본기 완성도와 경쟁력을 끌어올릴 예정이다. 이를 통해 2026시즌을 대비한 1군 뎁스 강화와 함께 장기적으로는 청라돔 시대를 이끌 미래 전력의 기반 구축을 목표로 한다.

이번 캠프에는 투수 9명, 야수 18명 등 선수 총 27명이 참가한다. 이숭용 감독과 박정권 퓨처스팀 감독이 함께 참여해 1·2군 간 일관된 육성 철학과 커뮤니케이션 체계를 더욱 강화시킬 예정이다.

이번 캠프의 핵심 과제는 '장타자 육성'이다. 이를 위해 NPB 통산 403홈런을 기록한 일본의 전설적 거포 야마사키 타케시를 인스트럭터로 초빙해, 고명준·류효승·박지환·이율예·현원회 등 장타 잠재력을 지닌 젊은 타자들을 대상으로 개인별 맞춤형 타격 훈련을 운영한다.
'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. SSG 류효승이 타격을 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형…
8일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, SSG 현원회가 타격을 하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.08/

'거포 유망주' 고명준 류효승 현원회, 날개단다..日 전설의 거포 맞춤형…
야마사키 인스트럭터는 일본프로야구에서 27년간 활약하며 홈런왕 2회(1996·2007), 타점왕 1회(2007)을 수상한 강타자로 명장 호시노 센이치와 노무라 가쓰야 감독 밑에서 타격 철학과 이론을 체득했다.

은퇴 후에도 해설가·평론가로 활동하며 실전 경험과 이론을 겸비한 타격 전문가로 평가받고 있다. SSG는 이번 가고시마 캠프를 기점으로 비시즌 전 기간에 걸친 육성 프로그램을 가동한다.

2026 신인 선수단은 SSG퓨처스필드(강화) 훈련조에 합류해 기초 체력·몸 만들기 중심의 기초 강화 과정을 밟고, 기존 선수들은 인천SSG랜더스필드와 SSG퓨처스필드에서 개인별 맞춤 훈련 및 과제 중심형 마무리 프로그램을 진행한다. 이를 통해 SSG는 '선수 성장 중심'의 조직문화 정착과 함께, 구단 전체의 육성 역량을 한 단계 끌어올리는 계기로 삼을 방침이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

바다X브라이언, 28년 묵힌 썸의 진실 폭로..."날 가지고 놀았냐"

2.

'27세에 입대' 로이킴 "해병대서 거지같은 일 겪었다, 어린 병장이 반말로 노래 시켜"

3.

신기루, '방귀 논란' 보도에 당혹..."여자 연예인 기사가 허구한 날"

4.

박수홍♥김다예, 딸 위해 성대한 돌잔치 준비...마이크 번쩍 "이게 DNA다"('행복해다홍')

5.

'56세' 엄정화 “외모가 1순위, 연하는 당연히 좋아”…현실 언니의 솔직 토크

스포츠 많이본뉴스
1.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

2.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

3.

'회장님이 보고계셔' 복덩이 홈런에 '찬물' 끼얹은 54억 베테랑의 산책질주…PO 흐름이 뒤바뀐 순간 [PO포커스]

4.

'부러워 미칠 지경' 韓 선수는 대주자 대기하는데, 日 투수 3인방은 PS 씹어먹는 중. 수준 차이 가늠조차 안된다

5.

세계 최고 전술 분석가 인정 "토트넘, EPL 최강 듀오 손흥민-해리 케인에 의존했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'두산 차기 감독 확정이라더니' 조성환은 왜 최종 선택 못받았나[SC분석]

2.

"손흥민 AC 밀란 단기 임대" 大반전! 토트넘 까무러친다…"SON의 경험과 리더십 필요"→제2의 베컴 된다

3.

'회장님이 보고계셔' 복덩이 홈런에 '찬물' 끼얹은 54억 베테랑의 산책질주…PO 흐름이 뒤바뀐 순간 [PO포커스]

4.

'부러워 미칠 지경' 韓 선수는 대주자 대기하는데, 日 투수 3인방은 PS 씹어먹는 중. 수준 차이 가늠조차 안된다

5.

세계 최고 전술 분석가 인정 "토트넘, EPL 최강 듀오 손흥민-해리 케인에 의존했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.