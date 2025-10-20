"내가 어느정도인지 판단할..." 도쿄돔에서 158km 뿌릴 1R 대박 …

|
[이천=스포츠조선 권인하 기자]한국시리즈가 끝일 줄 알았는데 아니다. 일본도 가야한다.
데뷔 첫 해에 정규리그 우승을 차지해 한국시리즈 우승 반지를 꿈꾸는 사이, 또하나의 기분 좋은 소식이 전해졌다. 11월 체코, 일본과 평가전을 치를 K-BASEBEALL SERIES 대표팀에 뽑혔다. 한국시리즈가 끝난 뒤, 오는 11월 8,9일 고척 스카이돔에서 열리는 체코와의 평가전, 15,16일 일본 도쿄돔에서 열리는 일본과의 평가전에서 자신의 강속구가 국제무대에서도 통하는지를 직접 느낄 수 있게 된다.
청소년대표팀에도 뽑힌 적이 없었던 김영우이기에 첫 태극마크. 생각보다는 무덤덤했다. 김영우는 "국가대표는 1도 생각하지 않았다. 평가전이 있다는 것을 알고는 있었는데 욕심내지는 않았다"면서 "갑자기 축하한다는 연락이 와서 뭐냐고 물었더니 국가대표에 뽑혔다고 하더라. 그때 알았다"며 웃었다.
한국시리즈와 체코,일본과의 평가전에서 좋은 모습을 보인다면 내년 3월에 열리는 월드베이스볼클래식 대표팀 승선도 기대할 수 있을 듯. 그러나 김영우는 "거기까지는 생각하지 않고 있다"면서 "결과를 생각하지 않고 일단 (일본에) 가서 잘하는게 중요하니까 잘하는 모습을 보여드리면 또 다음이 따라오지 않을까 생각하고 있다"라며 당장에 놓인 것에 충실하겠다는 뜻을 말했다.
1군 필승조, 올스타전 출전, 정규리그 우승, 한국시리즈 진출, 국가대표 선발 등 데뷔 첫해에 많은 것들을 이루고 있는 김영우가 한국시리즈와 일본에서도 대박을 터뜨릴까. 김영우는 지난 16일 자체 청백전에 등판해 1이닝 1안타 2탈삼진 무실점을 기록했다. 최고 153㎞의 직구를 뿌리며 한국시리즈 준비를 착실히 진행했다.
이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com