이렇게 '미친 선수'가 됐는데 아쉬운 게 있다고?…"마음을 비슷하게 하고 들어가겠다"

기사입력 2025-10-20 20:45


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3회초 2사 1루 김태훈이 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3회초 2사 1루 김태훈이 적시타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 김태훈(29·삼성 라이온즈)이 가을을 뜨겁게 달구고 있다.

김태훈은 19일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 포스트시즌 플레이오프 2차전에 좌익수 겸 7번타자로 선발 출전해 5타수 3안타를 기록했다.

1차전에서 이미 강렬한 존재감을 보여줬던 그였다. 준플레이오프 4경기에서 타율 4할(5타수 2안타)로 예열을 마친 그는 1차전에서는 '괴물 투수' 코디 폰세를 상대로 홈런을 날렸다. 경기는 졌지만, 김태훈은 생애 첫 포스트시즌 홈런 손맛을 보게 됐다.

김태훈은 "폰세를 상대로 홈런을 칠 때는 공이 방망이에 와서 그냥 맞는 느낌이었다"라며 "살면서 이런 날이 나에게는 안 올 줄 알았다. 이렇게 야구를 하다가 2군에서만 잘하는 선수로 남을 줄 알았다. 기분도 좋고 욕심도 난다"고 소감을 전하기도 했다.


18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 4회초 김태훈이 재역전 솔로홈런을 치고 박진만 감독과 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/
2차전에서 김태훈의 타격감은 더욱 올라왔다. 2회초 들어선 첫 타석에서 와이스의 스위퍼를 받아쳐 좌중간 안타를 만들었고, 3회초와 5회초에도 안타를 더하며 3안타 경기를 했다.

김태훈이 요소요소 찬스를 이어가면서 삼성은 2차전을 7대3으로 잡았다.

경기를 마친 뒤 김태훈은 "나도 질했고, 팀도 이기니 기분 좋다"라며 "전력 분석을 잘하고 들어간 거 같다. 분석한대로 밀고 들어갔는데 공도 그렇게 와서 결과가 좋았다"고 소감을 전했다.

선수단 분위기도 좋다. 박진만 삼성 감독은 플레이오프 첫 두 경기 목표를 1승1패로 잡았다. 원정에서 1승1패를 한 뒤 홈으로 돌아가 2경기를 잡겠다는 생각이었다. 김태훈은 "선수단 분위기는 와일드카드 때부터 같았다. 지고 있다고 쫓기지도 않고, 이기고 있다고 풀어지지도 않았다. 그런 게 이어져서 1승1패로 좋은 결과가 있었던 거 같다"고 했다.


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 2히초 2사 1루 김태훈이 안타를 치고 1루로 귀루하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

단기전 '미친 선수'로 이름을 날렸지만, 김태훈은 만족감보다 아쉬운 마음을 전했다. 플레이오프 1차전에서 폰세를 상대로 날린 솔로 홈런을 제외하고는 타점이 없는 것.

김태훈은 "타점이 더 많았으면 좋겠다"라며 "주자 있을 때에도 없을 때 마음과 비슷하게 하고 들어가려고 한다. 타점을 많이 올려 팀이 더 많이 이겼으면 좋겠다"고 이야기했다.

김태훈은 이어 "가을야구에서는 팀이 이겨야 한다. 레이스가 짧다보니까 오늘처럼 이기는 경기를 하고 싶다"라며 "홈에서 하면 팬들도 더 많다. 이기면 분위기가 더 좋아지지 않을까 기대하고 있다"고 밝혔다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

