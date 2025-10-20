'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김혜성, 월드시리즈 대비 훈련 참가. BK이후 월드시리즈 무대 밟을까

'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김…
사진=다저스 SNS

'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김…
[스포츠조선 이원만 기자] 메이저리그 진출 첫 해부터 가을잔치를 만끽하고 있는 LA다저스의 유틸리티 플레이어 김혜성(26)이 어쩌면 월드시리즈 무대에도 나설 듯 하다.

물론, 이번에도 주전 자리를 차지할 가능성은 거의 없다. 하지만 데이브 로버츠 LA다저스 감독이 김혜성을 선수단에 포함시킬 가능성이 적지 않다. 시리즈 내내 벤치에만 남겨두더라도 혹시 모를 한 두번의 대주자나 대수비 찬스 때만 활용해도 이익이라는 판단을 하는 듯 하다.

김혜성으로서는 천운이 따르는 분위기다. 애초부터 운을 타고난 선수다. 딱히 두드러지는 경쟁력을 지닌 것은 아니지만, 현재 팀의 좋은 분위기에 무난하게 어울리면서 '꿈의 무대'를 온몸으로 즐기고 있기 때문이다.


'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김…
김혜성의 월드시리즈 엔트리 합류 가능성은 다저스 구단이 20일(이하 한국시각) 공식 SNS를 통해 공개한 팀 훈련 영상 때문에 다시 커지고 있다.

다저스 선수단은 이날 LA 다저스타디움에서 월드시리즈를 대비한 팀 훈련을 시작했다. 다저스는 지난 18일 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 4차전에서 5대1로 승리하며 시리즈 전적 4승무패로 내셔널리그 챔피언을 차지하고 월드시리즈 진출을 확정지었다.


'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김…
이어 19일 하루 휴식을 취한 선수들은 다시 다저스타디움에 모여 '월드시리즈 2연패'를 위한 훈련에 들어갔다. 월드시리즈 1차전은 25일 열린다. 단, 상대팀은 아직 결정되지 않았다.

토론토 블루제이스와 시애틀 매리너스가 펼치는 아메리칸리그 챔피언십시리즈(7전4선승제)가 혼전 끝에 최종 7차전으로 이어졌다. 2승3패로 탈락의 벼랑 끝에 몰렸던 토론토가 이날 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 ALCS 6차전에서 6대2로 승리하며 시리즈 전적 3승3패 균형을 맞췄다. 최종 7차전은 21일 열린다. 여기서 승리하는 팀이 다저스와 월드시리즈 무대에서 격돌한다.

비록 상대는 미정이지만, 다저스 선수단은 정해진 루틴대로 20일부터 훈련을 재개했다. 이미 '월드시리즈'용 훈련 티셔츠까지 맞춰 입고 나왔다.


'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김…
사진=다저스 SNS

'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김…
사진=다저스 SNS 캡쳐

그런데 이 영상에서 김혜성이 포착됐다. 김혜성은 환한 표정으로 다른 선수들과 마찬가지로 'WORLD SERIES'라는 로고가 새겨진 훈련 티셔츠를 입고 내야 수비 훈련을 진행했다.

물론, 이 장면만으로 김혜성의 월드시리즈 로스터 합류를 단정할 순 없다. 다른 주전들의 훈련 파트너로 참가했을 수도 있고, 훈련을 통해 컨디션을 점검받는 상황일 수도 있다. 상태가 괜찮으면 로스터에 합류될 것이고, 영 별로라면 이번에는 탈락할 수도 있다.

하지만 지금까지 김혜성은 상당히 좋은 운으로 MLB 진출 첫 해부터 다양한 포스트시즌 경험을 치렀다. 와일드카드 시리즈에 이어 내셔널리그 디비전시리즈와 챔피언십시리즈까지 전부 경험했다. 물론 이 과정에서 실전에 나선 것은 거의 없다.


'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김…
'운빨만렙. 이러다 WS까지 같이 가겠네' LA다저스 '벤치응원단장' 김…
지난 10일 다저스타디움에서 열린 필라델피아 필리스와의 NL 디비전시리즈 4차전에서 연장 11회말 대주자로 나와 투수 앞 땅볼 때 전력 질주로 홈에 들어와 결승 득점을 기록한 게 유일한 실전 기록이다. 당시에도 김혜성의 '무지성 질주'에 대해 논란이 있었다. 처음에는 홈 베이스를 밟지 못했기 때문이다. 그나마 상대 투수의 송구 실책이 나오며 공이 뒤로 빠지는 바람에 김혜성은 다시 홈플레이트를 밟아 결승 득점을 올릴 수 있었다.

이 장면을 제외하고는 오로지 벤치에서 동료들을 응원하는 모습만 남겼다. 하지만 당당히 승리 세리머니에는 함께했다.

김혜성이 이번에도 월드시리즈 로스터에 살아남아 2연패를 경험한다면 2004년 보스턴 레드삭스 소속이던 김병현 이후 21년 만에 월드시리즈 우승반지를 받는 두 번째 한국인 메이저리거가 된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

