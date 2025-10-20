124억은 과하고, 85억 계약 기준점 되나…롯데? KT? KIA? 시장…

124억은 과하고, 85억 계약 기준점 되나…롯데? KT? KIA? 시장은 이미 과열됐다

기사입력 2025-10-21 05:22


21일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA-KT전.1대3으로 뒤진 8회초 KIA 박찬호가 답답한 표정으로 경기를 지켜보고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.21/

[스포츠조선 김민경 기자] 100억원 계약설이 나올 정도로 벌써 FA 시장은 과열됐다. 최대어로 꼽히는 유격수 박찬호의 적정가가 얼마일지 의견이 분분하다.

박찬호가 리그 정상급 유격수라는 데는 이견이 없다. 박찬호는 장충고를 졸업하고 2014년 KIA 타이거즈에 입단해 2019년부터 주전 유격수 자리를 지켜왔다. 2023년과 2024년 2년 연속 3할 타율을 기록했고, 2023년 KBO 수비상이 신설된 이래 유격수 부문 수상을 놓친 적이 없다. 지난해는 생애 처음 골든글러브를 품었다.

올해 나이 서른. 박찬호는 장기 계약으로 큰 금액을 충분히 노릴 만하다. 원소속팀 KIA를 비롯해 롯데 자이언츠, KT 위즈 등 유격수 보강이 필요한 팀들이 박찬호 시장에 뛰어들 것이란 전망이 나온다. 박찬호 이후 당분간 FA 시장에 나올 리그 정상급 유격수가 없는 것도 몸값을 올리는 요소다.

그렇다고 유격수 FA 역대 최고액을 뛰어넘을 정도는 아니다. 최고액 기록 보유자는 LG 트윈스 오지환. 2023년 LG와 6년 총액 124억원에 계약했다. 계약금 50억원, 연봉 50억원으로 보장 금액은 100억원이다.

야수의 100억원 이상 대형 계약을 결정하는 중요한 요소가 파워다. 오지환은 2022년 25홈런-20도루로 개인 첫 20-20 클럽에 가입했다. 유격수로는 이종범(1996~1997년), 강정호(2012년), 김하성(2016, 2020년)에 이어 역대 4번째였다. 통산 홈런은 180개. 두 자릿수 홈런을 친 시즌은 9차례에 이른다.

박찬호는 빼어난 수비력과 콘택트, 작전 수행, 주루 능력을 갖췄으나 파워가 큰 아쉬움이다. 한 시즌 최다 홈런은 지난해와 올해 기록한 5개, 통산 홈런은 23개다.


1일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. LG 오지환이 파울 홈런 후 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/

9일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산-KT전. 7회말 2사 2, 3루 허경민이 스리런포를 친 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.9/
시장이 과열된 이상 역대 2위 금액에 만족하기는 어렵다. 2위는 두산 베어스 김재호(2016년 겨울), 롯데 자이언츠 노진혁(2022년 겨울), 한화 이글스 심우준(2024년 겨울)이 기록한 4년 50억원이다.

포지션은 다르지만, 2021년 시즌을 앞두고 두산과 4+3년 총액 85억원에 계약한 3루수 허경민(KT) 사례와 비교하는 게 가장 적절할 듯하다.


허경민은 국가대표 3루수 단골손님으로 빼어난 수비력과 콘택트 능력을 자랑했다. 허경민도 박찬호와 마찬가지로 유일한 아쉬움이 파워였다. 허경민은 2018년 10홈런으로 딱 한 차례 두 자릿수 홈런을 기록했고, 통산 홈런 64개를 쳤다. 3루수는 대대로 거포들의 자리였기에 허경민을 향한 평가가 박할 때도 있었다.

그럼에도 허경민이 당시 85억원에 사인할 수 있었던 배경에는 경쟁이 있었다. 그해 허경민 영입전에 뛰어든 구단이 가장 많았다는 후문. 허경민을 꼭 잡아야 했던 두산은 기간을 7년으로 늘리는 방법으로 붙잡을 수 있었다. 허경민은 올 시즌을 앞두고 두산과 남은 3년 옵션을 포기하고 다시 시장에 나오면서 KT와 4년 40억원에 새로운 계약을 했다. 덕분에 허경민은 FA 총액을 105억원(8년)으로 끌어올릴 수 있었다.

박찬호 측은 기준점을 허경민으로 잡고 협상을 이어 갈 듯하다. 100억원 이상 계약은 과하다는 의견이 나오고 있지만, 시장이 과열되면 이성을 잃은 금액이 나오기 마련이다. 경쟁이 시작된 이상 합리적 금액의 계약은 이미 어려워졌다.


12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 두산의 경기. 9회말 2사 1, 2루. 동점 1타점 적시타를 날린 KIA 박찬호. 광주=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.12/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

