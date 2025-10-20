124억은 과하고, 85억 계약 기준점 되나…롯데? KT? KIA? 시장…

|
[스포츠조선 김민경 기자] 100억원 계약설이 나올 정도로 벌써 FA 시장은 과열됐다. 최대어로 꼽히는 유격수 박찬호의 적정가가 얼마일지 의견이 분분하다.
그렇다고 유격수 FA 역대 최고액을 뛰어넘을 정도는 아니다. 최고액 기록 보유자는 LG 트윈스 오지환. 2023년 LG와 6년 총액 124억원에 계약했다. 계약금 50억원, 연봉 50억원으로 보장 금액은 100억원이다.
야수의 100억원 이상 대형 계약을 결정하는 중요한 요소가 파워다. 오지환은 2022년 25홈런-20도루로 개인 첫 20-20 클럽에 가입했다. 유격수로는 이종범(1996~1997년), 강정호(2012년), 김하성(2016, 2020년)에 이어 역대 4번째였다. 통산 홈런은 180개. 두 자릿수 홈런을 친 시즌은 9차례에 이른다.
포지션은 다르지만, 2021년 시즌을 앞두고 두산과 4+3년 총액 85억원에 계약한 3루수 허경민(KT) 사례와 비교하는 게 가장 적절할 듯하다.
허경민은 국가대표 3루수 단골손님으로 빼어난 수비력과 콘택트 능력을 자랑했다. 허경민도 박찬호와 마찬가지로 유일한 아쉬움이 파워였다. 허경민은 2018년 10홈런으로 딱 한 차례 두 자릿수 홈런을 기록했고, 통산 홈런 64개를 쳤다. 3루수는 대대로 거포들의 자리였기에 허경민을 향한 평가가 박할 때도 있었다.
그럼에도 허경민이 당시 85억원에 사인할 수 있었던 배경에는 경쟁이 있었다. 그해 허경민 영입전에 뛰어든 구단이 가장 많았다는 후문. 허경민을 꼭 잡아야 했던 두산은 기간을 7년으로 늘리는 방법으로 붙잡을 수 있었다. 허경민은 올 시즌을 앞두고 두산과 남은 3년 옵션을 포기하고 다시 시장에 나오면서 KT와 4년 40억원에 새로운 계약을 했다. 덕분에 허경민은 FA 총액을 105억원(8년)으로 끌어올릴 수 있었다.
박찬호 측은 기준점을 허경민으로 잡고 협상을 이어 갈 듯하다. 100억원 이상 계약은 과하다는 의견이 나오고 있지만, 시장이 과열되면 이성을 잃은 금액이 나오기 마련이다. 경쟁이 시작된 이상 합리적 금액의 계약은 이미 어려워졌다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com