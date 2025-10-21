후라도 상대 '4할', 전격 선발 배치…'1승 뒤 1패' 한화, ERA …

|
[대구=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 라인업에 변화를 줬다.
1승1패로 대구 원정길에 오르게 된 한화는 라인업에 변화를 줬다.
1,2차전에서 한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-김태연(우익수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.
손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-이도윤(유격수)-최인호(우익수)-최재훈(포수) 순으로 선발 라인업을 짰다.
한화 선발투수는 류현진. 올 시즌 26경기에서 9승7패 평균자책점 3.23을 기록한 류현진은 삼성을 상대로는 2경기 나와 10이닝 평균자책점 4.50의 성적으로 1승무패를 기록했다.
삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-김태훈(좌익수)-강민호(포수)-류지혁(2루수) 순으로 선발 타선을 구성했다.
대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com