'동주야 고맙다" 문동주 끌어안은 류현진... 18년 만의 가을야구 함께…

허상욱 기자
기사입력 2025-10-22 03:33
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
삭제→재업→삭제…하루 새 뒤집힌 '이이경 사생활 스캔들'[SC이슈]
'10대 딸에 뜨거운 물 붓고 폭행 사망" 40대 여가수, 결국 구속 기소
‘이혼’ 함소원·진화, 또 재결합설…딸과 한국 놀이공원 데이트 포착
이병헌♥이민정 2살 딸, 유튜브서 최초 공개...'미모 유전자 인증' 귀여움 폭발 [종합]
[SC이슈] 방송가 예의주시..'사생활 의혹' 폭로된 이이경에 고정프로그램들 '난감'
사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화를 또 살렸다 [PO3 핫포커스]
'英 BBC도 인정' 손흥민 없는 토트넘, 이게 처참한 현실이다..."EPL 수준 미달 공격진"→"수비수가 차라리 나아"
토트넘 땅 치고 후회, 손흥민 후계자는 너였어...1150억 역대 최고 이적료도 거절한 초특급 재능, 미친 활약→레알행 곧 HERE WE GO
'아이고' 손흥민(맨체스터 유나이티드) 박지성 후계자 이렇게 실패했다니..."내 인생 최악 실수, SON 영입 실패" 클롭 최초 고백 "퍼거슨 후임 거절"
'신나게 놀자, 그 뿐이다' 스물하나 김서현을 위한 가을 놀이터, 최원태가 입증한 '비워야 채워지는' 마음의 기적[SC시선]