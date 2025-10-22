'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김영웅에 뜨거운 포옹[대구 현장]

기사입력 2025-10-23 03:33


'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
'영웅이가 날 살렸어' 7회 역전 3점 홈런을 날린 김영웅이 원태인의 포옹을 받고 있다.대구=허상욱 기자

'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
원태인의 포옹을 받은 김영웅의 미소. 대구=송정헌 기자

[대구=스포츠조선 허상욱 기자] '네가 날 살렸다!'

삼성 원태인이 연타석 스리런포를 날린 김영웅을 뜨겁게 끌어안으며 역전의 기쁨을 함께했다.

삼성은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와의 플레이오프 4차전에서 7대4로 승리하며 2승2패로 시리즈를 원점으로 돌렸다.


'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
6회말 동점 스리런포를 날린 김영웅의 환호

'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
환호하는 김영웅과 아쉬워하는 김서현
승리의 일등 공신은 김영웅이었다. 김영웅은 팀이 1대4로 뒤지던 6회 1사 1,3루에서 김서현의 153㎞ 직구를 끌어 당겨 우측 담장을 훌쩍 넘는 동점 스리런포를 날렸다. 김영웅은 타구를 날리는 순간 홈런임을 확신한 듯 배트를 허공으로 내던지며 기뻐했다.


'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
4대4 동점이던 7회말 1사 1,2루 또다시 스리런포를 날린 김영웅
동점 스리런포에 기세가 오른 김영웅의 방망이는 식을 줄 몰랐다.

김영웅은 4대4 동점이던 7회말 1사 1,2루 찬스에서 한승혁의 초구 145㎞ 직구를 놓치지 않고 받아쳐 우측 담장을 훌쩍 넘는 비거리 105m 짜리 역전 스리런포를 날렸다.


'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
'내가 영웅이다!" 경기를 뒤집는 짜릿한 연타석 스리런

'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
역전포를 날린 김영웅을 두 팔벌려 맞이하는 원태인. 대구=송정헌 기자
연타석 스리런포의 짜릿한 순간, 동료들과 기쁨을 나누던 김영웅을 원태인이 두 팔을 활짝 펼치며 맞이했다.

이날 선발투수로 나섰던 원태인은 5이닝 4실점을 기록하며 아쉬운 투구 내용을 선보였다. 원태인은 0대1로 뒤지던 5회 문현빈에 3점홈런을 내줬고 6회 가라비토에게 마운드를 넘겨줬다.


'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
기다렸다는듯 김영웅을 안아주는 원태인. 대구=송정헌 기자
원태인은 연타석 3점포로 팀에 승리를 안긴 김영웅에게 뜨거운 포옹을 선사하며 고마움을 전했다. 삼성은 김영웅의 원맨쇼에 힘입어 7대4 승리를 거두며 한국시리즈 진출까지 단 1승만을 남겨두게 됐다.


'네가 날 살렸다!' 문현빈 홈런에 좌절했던 원태인, 연타석 스리런포 김…
네가 날 살렸다!


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

2.

'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

3.

신지, ♥문원과 결혼 앞두고 새 포르쉐 장만 "생명 살린 전 차는 안녕"

4.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

5.

이이경 폭로자 "AI로 만든 허위였다"…이미 실추된 이미지 어쩌나[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '승짱'이 온다! 日 반응 뜨겁다 → 이승엽 전 두산 감독, 요미우리행 "한국의 영웅 이승엽, 거인 가을캠프 임시코치"

2.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

3.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

4.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

5.

개막부터 대이변! 우승후보의 침몰 → '10년 리더' 트레이드 대가 치르나.. 충격 역배당 터졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '승짱'이 온다! 日 반응 뜨겁다 → 이승엽 전 두산 감독, 요미우리행 "한국의 영웅 이승엽, 거인 가을캠프 임시코치"

2.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

3.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

4.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

5.

개막부터 대이변! 우승후보의 침몰 → '10년 리더' 트레이드 대가 치르나.. 충격 역배당 터졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.