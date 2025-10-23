[오피셜]SF 300만달러 대신 내줬다, 새 사령탑에 美대학 최고 감독 선임...프로지도 경력無 이례적 발탁

기사입력 2025-10-23 07:25


[오피셜]SF 300만달러 대신 내줬다, 새 사령탑에 美대학 최고 감독 …
토니 바이텔로 테네시 발런티어스 감독이 작년 6월 칼리지 토너먼트 지역 예선에서 선수들을 향해 파이팅을 독려하고 있다. AP연합뉴스

[오피셜]SF 300만달러 대신 내줬다, 새 사령탑에 美대학 최고 감독 …
토니 바이텔로 테네시 발런티어스 감독이 작년 6월 칼리지 월드시리즈 우승 후 트로피를 들고 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]현존 최고의 대학 야구 감독이 빅리그 구단 지휘봉을 잡는 일이 벌어졌다.

샌프란시스코 자이언츠가 예상대로 미국 대학 야구팀인 테네시 발런티어스의 토니 바이텔로 감독을 새 사령탑에 선임했다. 샌프란시스코 구단은 23일(이하 한국시각) "당 구단은 토니 바이텔로(Tony Vitello)를 제40대 필드 매니저(감독)에 선임했다"고 공식 발표했다.

버스터 포지 샌프란시스코 사장은 보도자료에서 "토니가 자이언츠의 가족으로 들어온 것을 환영한다. 토니는 대학 야구 역사상 가장 현명하고 혁신적이며 존경받는 감독이다. 우리가 감독 후보들을 만난 결과 토니의 리더십과 경쟁력, 선수 육성에 대한 전문성 등이 탁월했다. 강하고 응집력 있는 팀을 구축하는 그의 능력과 경기에 대한 열정은 우리 구단의 가치와 완벽하게 일치한다"고 설명했다.

바이텔로 신임 감독은 "빅리그 감독 기회를 주신데 대해 감사드리고 무한한 영광으로 생각한다"며 "훌륭한 선수들을 이끌고 샌프란시스코 자이언츠를 대표하게 돼 기쁘다. 얼른 이 일을 시작해 팀 문화를 구축하고 자이언츠의 신념을 자랑스럽게 만들고 싶다. 그렉 존슨 구단주, 래리 베어 CEO, 버스터 포지 사장, 그리고 잭 미나시안 단장에 감사의 말씀을 전한다"고 소감을 나타냈다.


[오피셜]SF 300만달러 대신 내줬다, 새 사령탑에 美대학 최고 감독 …
토니 바이텔로 테네시 발런티어스 감독. AP연합뉴스
올해 47세인 바이텔로 감독은 지난 2018년 테네시 발런티어스 지휘봉을 잡고 작년 칼리지 월드시리즈 우승으로 이끄는 등 미국 대학 야구 감독 중 가장 뛰어난 지도력을 갖춘 인물로 평가 받는다.

ESPN은 '바이텔로 감독이 테네시대학을 떠나게 돼 바이아웃 300만달러를 샌프란시스코가 기꺼이 지불하기로 했다. 그는 지난 20년 동안 미국 대하 야구에서 가장 뛰어난 지도자로 활약했다'고 전했다. 바이텔로 감독은 지난해 칼리지 월드시리즈 우승 후 2029년까지 계약을 5년 연장해 연평균 300만달러 이상의 연봉을 받기로 한 것으로 전해졌다. 웬만한 메이저리그 감독보다 많은 금액이다.

포지 사장은 차기 감독 후보로 닉 헌들리 텍사스 레인저스 단장 보좌역, 커트 스즈키 LA 에인절스 단장 보좌역(22일 감독에 선임), 밴스 윌슨 캔자스시티 로열스 3루코치 등도 올려 놓고 감독 인터뷰를 진행했다. 그러나 바이텔로 감독에게 가장 높은 점수를 줄 수밖에 없었다고 한다.

대학 야구에서 빅리그로 감독 자리까지 오른 사례로 팻 머피 밀워키 브루어스 감독이 꼽힌다. 그는 25년 동안 대학 지도자로 있다가 샌디에이고 파드리스 마이너리그 감독으로 옮겨 프로 무대로 발을 들여놓았다가 밀워키 벤치 코치로 8년을 활약한 뒤 2024년 지휘봉을 잡았다. 그러나 대학 감독서 바로 빅리그 감독으로 옮긴 사례는 이례적이다.


바이텔로 감독은 2018년 시즌을 앞두고 빈사 상태의 테네시대를 맡아 올해까지 8년 동안 341승131패를 마크했고, 2021년, 2023년, 2024년 세 차례 칼리지 월드시리즈에 진출했다.

샌프란시스코는 올 정규시즌 직후 계약이 1년 남은 밥 멜빈 감독을 전격 경질했다. 올시즌 81승81패를 마크, NL 서부지구 3위에 그친 샌프란시스코는 2021년 지구 우승으로 포스트시즌에 오른 뒤 4년 연속 가을야구 무대에 서지 못했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 결혼 앞두고 새 포르쉐 장만 "생명 살린 전 차는 안녕"

2.

김승수, '6세 연하' ♥박세리와 핑크빛…애칭은 "아기야"(남겨서 뭐하게)

3.

선우용여, '암투병' 박미선 근황 공개..."재발 방지 약 복용하며 건강 회복 중"

4.

'최시훈♥' 에일리, 자연임신 실패에 눈물 "마지막 도전, 시험관 시술도 고려"

5.

'케데헌' 이재, '골든' 저작권료 얼마길래 "'오겜' 456억원 수준? 1년 뒤에 들어와" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

3.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

4.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

5.

"수영괴물 옆에 수영괴물" 19세 김영범,황선우의 자유형100m 한신 '4년3개월'만에 깼다

스포츠 많이본뉴스
1.

SSG 참사보다 더 큰 충격...왜 거기서 김서현이었고, 왜 직구 정면 승부였을까 [PO4 승부처]

2.

이 가을, 진짜영웅이 탄생했다, 탈락 위기 삼성 구한 김영웅의 연타석 3점 홈런포, 승부는 5차전으로[PO4]

3.

이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 현장]

4.

이 무슨 운명의 장난인가...김서현 또 무너졌다, 김영웅에게 치명적 스리런포 헌납 [PO4 현장]

5.

"수영괴물 옆에 수영괴물" 19세 김영범,황선우의 자유형100m 한신 '4년3개월'만에 깼다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.