[오피셜]SF 300만달러 대신 내줬다, 새 사령탑에 美대학 최고 감독 …

|
|
[스포츠조선 노재형 기자]현존 최고의 대학 야구 감독이 빅리그 구단 지휘봉을 잡는 일이 벌어졌다.
바이텔로 신임 감독은 "빅리그 감독 기회를 주신데 대해 감사드리고 무한한 영광으로 생각한다"며 "훌륭한 선수들을 이끌고 샌프란시스코 자이언츠를 대표하게 돼 기쁘다. 얼른 이 일을 시작해 팀 문화를 구축하고 자이언츠의 신념을 자랑스럽게 만들고 싶다. 그렉 존슨 구단주, 래리 베어 CEO, 버스터 포지 사장, 그리고 잭 미나시안 단장에 감사의 말씀을 전한다"고 소감을 나타냈다.
|
포지 사장은 차기 감독 후보로 닉 헌들리 텍사스 레인저스 단장 보좌역, 커트 스즈키 LA 에인절스 단장 보좌역(22일 감독에 선임), 밴스 윌슨 캔자스시티 로열스 3루코치 등도 올려 놓고 감독 인터뷰를 진행했다. 그러나 바이텔로 감독에게 가장 높은 점수를 줄 수밖에 없었다고 한다.
대학 야구에서 빅리그로 감독 자리까지 오른 사례로 팻 머피 밀워키 브루어스 감독이 꼽힌다. 그는 25년 동안 대학 지도자로 있다가 샌디에이고 파드리스 마이너리그 감독으로 옮겨 프로 무대로 발을 들여놓았다가 밀워키 벤치 코치로 8년을 활약한 뒤 2024년 지휘봉을 잡았다. 그러나 대학 감독서 바로 빅리그 감독으로 옮긴 사례는 이례적이다.
바이텔로 감독은 2018년 시즌을 앞두고 빈사 상태의 테네시대를 맡아 올해까지 8년 동안 341승131패를 마크했고, 2021년, 2023년, 2024년 세 차례 칼리지 월드시리즈에 진출했다.
샌프란시스코는 올 정규시즌 직후 계약이 1년 남은 밥 멜빈 감독을 전격 경질했다. 올시즌 81승81패를 마크, NL 서부지구 3위에 그친 샌프란시스코는 2021년 지구 우승으로 포스트시즌에 오른 뒤 4년 연속 가을야구 무대에 서지 못했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com