"스쿠벌인데, 사사키라도 내줄 것" 美 강타한 DET발 트레이드 소문, 6000억 가지고 되겠나?

기사입력 2025-10-24 10:06


LA 다저스 사사키 로키가 24일(한국시각) 로저스센터에서 열린 월드시리즈 미디어데이에서 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌이 지난 1일(한국시각) 클리블랜드 가디언스와의 와일드카드시리즈 1차전 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. UPI연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]생각지도 못한 시점에 뜬금없는 트레이드 소문이 메이저리그를 강타하고 있다.

디트로이트 프리프레스는 지난 21일(이하 한국시각) '태릭 스쿠벌과 디트로이트 타이거스의 계약 협상과 잠재적 트레이드 대가, 그리고 우리가 알아야 할 모든 것'이라는 제목의 기사를 게재했다.

매체는 '타이거스 또는 스쿠벌이 선택할 수 있는 시나리오는 몇 가지다. 타이거스가 스쿠벌을 이번 겨울 트레이드하거나 역사상 가장 비싼 투수로 만들어 주거나, 또는 그냥 1년 계약만 하는 것'이라며 '스쿠벌의 에이전트 스캇 보라스는 자신의 고객이 FA가 될 때까지 기다리는 것으로 유명하다'고 전했다.

그러자 MLB.com은 지난 23일 '스쿠벌 트레이드는 메이저리그를 뒤흔들 것. 성사조건을 소개한다'는 제목의 기사에서 트레이드 근거를 구체적으로 적시했다.

스쿠벌은 내년 시즌 후 FA 시장 최대어로 평가받을 후보다. 지난해 생애 첫 사이영상을 받은 스쿠벌은 올해도 가장 강력한 AL 사이영상 후보자다. 사실상 확정했다고 봐도 무방하다. 31경기에 등판해 195⅓이닝을 던져 13승6패, 평균자책점 2.21, 241탈삼진, WHIP 0.89, 피안타율 0.200을 마크했다. 작년보다 평균자책점과 탈삼진, 투구이닝 모두 나아졌다.


태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스
MLB.com은 '올해 초 피츠버그 파이어리츠가 폴 스킨스를 트레이드할 것이라는 소문이 자자했지만, 그는 여전히 파이어리츠 유니폼을 입고 있으며 이적할 징후는 없다. 그러나 메이저리그 넘버2 선발투수가 시장에 나온다면 어떤 일이 생길까?'라고 질문을 던진 뒤 '이 시나리오는 (스킨스보다)현실적'이라고 했다.

트레이드 근거는 두 가지다.

스쿠벌이 1년 뒤 FA가 된다는 점에서 이번 오프시즌이 트레이드 적기고, 디트로이트가 수 억달러대로 치솟을 스쿠벌의 몸값을 부담할 재정 능력을 갖고 있지 않아 결국 시장에 내놓을 것이라는 얘기다.


2년 연속 포스트시즌에 진출해 디비전시리즈까지 오른 디트로이트가 상식적으로 향후 10년 에이스감인 스쿠벌을 트레이드한다는 건 상상하기 어렵다. 그러나 비즈니스는 별개의 문제다.

내년 말 30세가 되는 스쿠벌의 예상 몸값은 3억달러가 넘는다고 봐야 한다. 그 가치가 총액 기준으로 뉴욕 양키스 게릿 콜(9년 3억2400만달러)과 다저스 야마모토 요시노부(12년 3억2500만달러)에 결코 뒤지지 않는다. 디트로이트는 지난해 말 스쿠벌에게 4년 1억달러의 연장계약을 오퍼했지만 거부당했다.

디트로이트 프리프레스는 '스쿠벌의 에이전트는 그의 가치가 FA 시장에서 4억달러 이상이라고 믿고 있고, 디트로이트는 약 3억달러를 제시할 수 있을 것'이라며 '4억달러가 스쿠벌에게 현실적이다. 지난 6월 한 팟캐스트에서 10년 4억2500만달러(약 6100억원)가 어떠냐가 묻자 스쿠벌은 웃으면서 기분 좋은 조건이라고 답했다'고 전했다.

한 번도 페이롤 2억달러를 넘긴 적이 없는 디트로이트는 결국 스쿠벌을 포기할 수밖에 없다는 것이다.

AL의 한 관계자는 MLB.com에 "디트로이트는 값어치가 충분히 높아진다면 스쿠벌 트레이드를 검토할 것으로 본다. 다만 그들이 그를 내보낼 용기가 있는지는 모르겠다"고 했다.


사사키 로키. AFP연합뉴스
MLB.com은 스쿠벌 트레이드에 관심을 가질 만한 구단으로 뉴욕 메츠, 보스턴 레드삭스, LA 다저스, 필라델피아 필리스, 샌디에이고 파드리스 5곳을 꼽았다. 유독 다저스에 눈길이 가는 건 사사키 로키 때문이다.

이 매체는 '만약 다저스가 트레이드에 참가한다면 유망주 순위 전체 13위, 팀내 1위인 외야수 호수에 데폴라가 반드시 포함돼야 할 것이다. 다저스는 저렴하지만 떠오르는 스타 사사키 로키는 말할 것도 없고 유망주 톱100 이내에 7명을 보유하고 있다'면서 '앤드류 프리드먼 사장은 그렇지 않아도 최강급인 마운드를 더욱 풍요롭게 할 목적이라면 스쿠벌 트레이드에 필요한 많은 자원들을 가져다 쓸 것'이라고 전했다.

사사키를 줄 수도 있다고 본 것이다. 올해 메이저리그에 데뷔해 정규시즌 동안 들쭉날쭉했던 사사키는 포스트시즌 들어 부동의 마무리로 호투 중이다. 그가 내년에도 마무리로 던질 지는 알 수 없으나, 트레이드 패키지에 포함될 여지는 충분하다. 스쿠벌과 같은 에이스를 마다할 구단은 없다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

