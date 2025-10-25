7점차로 지는데 게레로와 무슨 재밌는 일이? "오타니, 너 이젠 필요없어!" 토론토 팬들 배신감 이제 풀렸다

기사입력 2025-10-25 14:46


LA 다저스 오타니 쇼헤이와 토론토 블루제이스 1루수 블라디미르 게레로 주니어가 9회초 좌완 에릭 라우어의 견제에 오타니가 세이프된데 대한 챌린지 결과를 웃으면서 기다리고 있다. 세이프 판정이 그대로 유지됐다. AP연합뉴스

게레로 주니어가 9회초 다저스의 공격이 끝나 승리가 확정되자 1루주자 오타니가 물러나는 가운데 양팔을 벌린 채 위를 보며 기쁨을 만끽하고 있다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]캐나다 최대 도시 토론토 시민들이 하나가 됐다. 4만4353명의 팬들이 운집한 로저스센터는 이번 포스트시즌 들어 뉴욕 양키스와의 디비전시리즈 1차전부터 6경기 연속 매진 사례.

32년 만에 토론토에서 열린 월드시리즈를 현장서 지켜본 블루제이스 팬들은 최근 들어 가장 '통쾌한' 승리의 기쁨을 만끽했다.

토론토는 25일(이하 한국시각) 이곳에서 열린 LA 다저스와의 월드시리즈 1차전서 대타 애디슨 바저의 그랜드슬램을 앞세워 11대4로 크게 이겼다.

역대 196번의 7전4선승제 포스트시즌 시리즈에서 1차전을 잡은 팀이 해당 시리즈를 거머쥔 것은 127번으로 그 확률이 64.8%에 이른다. 특히 홈 1차전 승리팀은 102번 중 69번이나 시리즈 위너가 됐다. 67.6%.

또 다른 통계를 보자. 역대 120번의 월드시리즈에서 1차전 승리팀이 패권을 차지한 것은 76번(63.3%)이다. 와일드카드 제도 도입으로 디비전시리즈가 시작된 1995년 이후로는 30번 중 24번(80%). 그 확률은 더욱 높아진다.


다저스 선발 블레이크 스넬이 5회 무사 만루 위기에 몰리자 데이브 로버츠 감독이 올라가 투수 교체를 하고 있다. AP연합뉴스
월드시리즈 역사상 LCS에서 혈투를 벌이며 4승3패로 올라온 팀이 4연승 스윕으로 올라온 팀을 만난 건 4번인데, 모두 정상에 올랐다. 다저스는 NLCS에서 밀워키 브루어스를 4승, 토론토는 ALCS에서 시애틀 매리너스를 4승3패로 각각 눌렀다. 다저스는 6일, 토론토는 3일을 쉬었다.

또한 작년까지 최근 7번의 월드시리즈에서 1차전을 이긴 팀이 패권을 차지한 것은 6번이다. 어느 통계를 갖다 대더라도 토론토가 1993년 이후 32년 만에 월드시리즈를 제패한다는 쪽에 무게가 쏠린다. 토론토는 절호의 기회이고, 다저스는 정말 위기다.


애디슨 버저가 6회말 만루포를 터뜨리고 들어와 조지 스프링어, 네이선 루카스의 열렬한 환영을 받고 있다. EPA연합뉴스
토론토는 0-2로 뒤진 4회말 돌튼 바쇼가 다저스 최강 선발투수 블레이크 스넬을 두들겨 동점 투런포를 날렸다. 스넬의 초구 한복판으로 날아든 96.1마일 직구를 걷어올려 가운데 펜스를 훌쩍 넘겼다. 그의 이번 포스트시즌 3호 홈런.


토론토는 6회말 융단 폭격을 가하며 9점을 뽑아 승기를 잡았다. 선두 보 비슌의 볼넷과 커크의 우전안타, 바쇼의 사구로 만든 무사 만루서 다저스가 투수를 스넬에서 에밋 시언으로 바꾼 가운데 어니 클레멘트가 중전적시타를 터뜨려 3-2로 전세를 뒤집었다.

토론토는 계속된 무사 만루서 대타 네이선 루카스의 밀어내기 볼넷, 히메네스의 우전적시타로 5-2로 달아난 뒤 1사 만루서 대타 바저가 바뀐 투수 앤서니 반다로부터 우중간 그랜드슬램을 터뜨려 9-2로 점수차를 벌렸다. 바저는 반다의 4구째 몸쪽 84.5마일 슬라이더를 끌어당겨 우중간 펜스 뒤 비거리 413피트 지점에 꽂았다. 월드시리즈 역사상 첫 대타 만루홈런.

토론토의 6회 9득점은 역대 월드시리즈 한 이닝 최다 득점 부문서 3위다. 1929년 필라델피아 애슬레틱스가 시카고 컵스와의 4차전서 7회 10점, 1968년 디트로이트 타이거스가 세인트루이스 카디널스와의 6차전서 3회 10점을 각각 뽑아내 이 부문 공동 1위.


오타니가 9회초 볼넷을 출루한 뒤 토론토 좌완 에릭 라우어의 견제 때 황급히 1루로 슬라이딩하고 있다. 토론토의 챌린지 요청으로 리뷰가 이뤄졌지만, 세이프가 그대로 유지됐다. AFP연합뉴스

토론토 팬들이 오타니가 타석에서 들어선 9회초 "우리는 그가 필요없다(We don't need him)"고 외치고 있다. 사진=MLB.TV 캡처
이날 경기의 또 다른 하이라이트는 토론토의 9회초 마지막 수비에서 나왔다.

오타니 쇼헤이가 9회초 2사 1루서 타석에 들어서자 토론토 팬들은 로저스센터가 떠나가라 일제히 함성을 외쳐댔다. "우리는 그가 필요없어!(We don't need him)"

오타니는 팬들의 비아냥을 들으면서 볼넷을 골라 나간 뒤 토론토 좌완 에릭 라우어의 견제에 황급히 1루로 슬라이딩해 세이프됐다. 그는 토론토의 챌린지 요청으로 리뷰가 진행되는 가운데 1루수 블라디미르 게레로 주니어와 나란히 서서 함께 웃는 장면도 포착되기도 했다.

토론토 관계자들에 따르면 2년 전인 2023년 12월 5일 오타니가 FA 투어를 할 당시 플로리다주 더니든의 토론토 스프링트레이닝 캠프를 찾은 그는 융숭한 대접을 받고 모자 등의 선물도 받았는데, 토론토와 계약할 듯한 뉘앙스를 풍겼다고 한다. 하지만 며칠 뒤 오타니는 자신의 SNS에 다저스와 계약했다고 알렸다.

존 슈나이더 감독은 전날 월드시리즈 미디어 데이 인터뷰에서 오타니를 향해 "오타니가 당시 미팅 때 우리한테 받은 블루제이스 모자를 갖고 왔을 것이다. 오늘 되돌려줬으면 좋겠다"고 말했다. 오타니는 "모자는 내 차고에 있다"며 웃으면서 받았다.

토론토 팬들은 7점차로 이기고 있는데 오타니를 향한 배신감을 굳이 드러낼 필요는 없었다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

