1231만은 빙산의 일각, 폭발적 야구인기 드라마 압살..PO 4,5차전 경이적 시청률 실화냐

기사입력 2025-10-26 05:31


24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 5차전. 3회초 1사 1루. 디아즈가 폰세에게 강습 타구를 날린 후 투수 앞 땅볼로 아웃됐다. 폰세에게 미안함을 나타내는 디아즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.24/

[스포츠조선 정현석 기자]보고도 믿기지 않았던 가을의 이 장면. 삼성 라이온즈 '가을영웅' 김영웅의 연타석 스리런포로 삼성이 플레이오프 2승2패 균형을 맞춘 날.

한화 이글스와 팬들은 힘든 시간을 보냈지만, 삼성은 물론 '가을 흥행'을 바라는 한국야구위원회(KBO)와 중계사들은 함박웃음을 지었다.

올시즌 홈 관중 동원율 1위 삼성과 홈 관중 점유율 1위 한화의 시리즈가 가장 극적인 드라마로 흐르며 최종전이 성사됐기 때문이다. 4,5차전 만원관중은 더 이상 뉴스도 아니었다.
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 한화가 5대4로 승리했다. 경기를 끝낸 문동주가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/
하늘의 별 따기, 티켓 확보에 실패한 팬들이 브라운관 앞에 모였다. 중계 시청률이 대폭발 했다.

삼성이 김영웅의 홈런쇼 속에 극적인 역전승을 거둔 22일 대구에서 열린 플레이오프 4차전 SBS TV 전국 시청률은 무려 8.7%. 이 승부 여파 속 24일 대전으로 옮겨 치러진 최종 5차전 MBC TV 전국 시청률은 마의 10%(전국 10.1%)를 넘었다. 프로야구 생중계 시청률이 10%을 넘은 건 최근 찾아보기 힘든 이례적 '사건'이다.

최근 지상파 시청률은 대부분 단 자리 수치에 머물고 있다. 제법 큰 돈을 투입해 제작한 유명한 드라마도 10%를 넘으면 그야말로 '대박'이다. 무려 3시간이 넘는 야구가 두자리 수 시청률을 기록한다는 건 경이로운 사건이다. 시청률은 방송시간의 평균 수치 기록인데, 오랜 시간 자리를 뜨지 않고 그 많은 사람들이 지켜봤다는 뜻이다.
24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 5차전. 한화가 삼성에 승리하며 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 한화 선수들. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.24/

22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 4차전, 6회말 1사 1,3루 김영웅이 동점 3점홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.22/
사상 첫 1200만 관중 돌파 마저 미처 다 담아내지 못한 야구 열기를 보여주는 상징적인 사건.

올시즌 1231만명의 관중을 기록한 프로야구는 현실 조건 속 최다 관중을 야구장으로 불러모았다. 미국, 일본과 달리 3만석 구장이 없는 야구장 인프라의 수용능력을 감안하면 최대치다. 앞으로 현상유지나 오히려 줄어들 일만 남았다.

이 때문에 크게 폭발한 야구열기는 관중 수치 만으로 다 담을 수 없다. 야구장에 응원을 오는 팬들은 그야말로 빙산의 일각이다.

야구장을 오고 싶은데 매크로 등 불법 싹쓸이 같은 '티켓 전쟁' 속 올 기회가 없는 팬들은 야구를 중계로 볼 수 밖에 없다. 그 수치가 갈수록 점점 더 늘고 있다. 중계사들도 신바람이 났다. 시청률은 곧 광고수익을 의미하기 때문이다. 시즌 중 이미 지상파 쿼터를 소진한 방송사들은 별도로 지불하는 중계비용과 비교할 수 없는 막대한 부가 수익을 중계를 통해 얻고 있다. 관심이 집중되는 단기전은 말할 필요가 없다.
24일 플레이오프 5차전 MBC TV 전국시청률. 닐슨코리아 제공

22일 플레이오프 4차전 SBS TV 전국시청률. 닐슨코리아 제공
온라인 중계권을 보유한 티빙의 유료 중계 방침으로 인해 TV중계에 더 많은 시청자들이 몰리고 있는 것도 호재다.


영화관에서 개봉작 상영을 멈추고 대형 스크린에 야구 생중계를 띄우는 응원전 티켓을 파는 현실. 이제 야구는 단순한 스포츠 경기를 넘어 하나의 소비 문화로 자리매김 하고 있다.

이 같은 추세라면 유무선 중계권료 대폭 인상은 자연스러운 흐름이 될 전망. 당장 내년으로 3년 계약이 만료되는 온라인 중계권 갱신부터 큰 폭으로 인상된 계약이 이뤄질 것으로 보인다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

