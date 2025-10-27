낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 …

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 우승을 해야 낭만도 있다.
토론토 블루제이스와 월드시리즈에서 격돌한 다저스는 적지에서 벌어진 1, 2차전 1승 1패를 거뒀다.
28일부터 안방 다저스타디움에서 3차전부터 5차전까지 3연전을 펼친다.
하지만 다저스가 커쇼를 예우할 처지가 못 된다. 커쇼는 전성기 기량이 아니다. 이번 포스트시즌에 딱 한 경기 나왔다. 디비전시리즈 필라델피아 필리스전 1-3으로 뒤진 7회초 추격조로 나왔다. 2이닝 5실점(4자책) 부진하며 경기를 완전히 터뜨려버렸다. 챔피언십시리즈에서는 아예 출전 기회가 없었다.
3차전 선발로 예고된 타일러 글래스노우는 "커쇼는 항상 내가 가장 좋아하는 선수였다. 그와 팀 동료가 될 수 있다는 것 자체만으로 정말 꿈만 같다"고 말했다.
MLB닷컴은 '커쇼가 월드시리즈 엔트리에 들었다는 것은 그의 선수 생활이 아직 끝나지 않았다는 것을 의미한다. 그가 비록 선발투수가 아니더라도 여전히 월드시리즈에 영향을 미칠 수 있다'고 기대했다.
|
|
|
로버츠 감독은 "커쇼는 지난 한 달 동안 품격 있고 프로다운 모습을 보여줬다. 그는 항상 팀을 위해 할 수 있는 모든 것을 했다. 그는 훈련 계획과 투구 프로그램도 조정하면서 팀이 필요할 때 언제든 던질 수 있도록 준비했다"고 고마워했다.
그러나 월드시리즈 출전 가능성에 대해서는 "커쇼를 이런 경기 중 하나에 출전시키고 싶다. 상황이 괜찮다면"이라고 말을 아꼈다.
커쇼는 "많은 생각이 든다. 마지막 기회일 수도 있다. 여러 감정이 교차한다. 결국에는 좋은 감정들이 많이 느껴진다. 감사, 만족, 평화 그런 감정들이다"라며 큰 욕심을 나타내지는 않았다.
커쇼는 2008년 데뷔했다. 메이저리그 통산 455경기 223승 96패 평균자책점 2.53을 기록했다. 올스타 11회, 사이영상 3회, MVP 1회, 월드시리즈 우승 1회를 기록했다. 포스트시즌에서는 통산 40경기 13승 13패 평균자책점 4.63을 기록했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com