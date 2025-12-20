"기분 상하게 했으면 미안" '英 BBC 인정' EPL 레전드→감독과 불…

"기분 상하게 했으면 미안" '英 BBC 인정' EPL 레전드→감독과 불화설 폭로, 모하메드 살라 결국 고개 숙였다

사진=EPA 연합뉴스

사진=EPA 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]모하메드 살라(리버풀)가 결국 고개를 숙였다.

영국 언론 BBC는 20일(이하 한국시각) '커티스 존스(리버풀)에 따르면 살라가 최근 폭발한 뒤 동료들에게 사과했다'고 보도했다.

살라는 리버풀을 대표하는 공격수다. 하지만 최근 상황은 좋지 않다. 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 14경기에서 4골-3도움을 기록했다. 선발 명단에서 제외되는 일도 있었다. 살라는 참지 않았다. 그는 7일 리즈 유나이티드와의 경기 뒤 충격 인터뷰를 했다. 살라는 "버스 밑에 던져진 느낌이었다"고 했다. 아르네 슬롯 감독에 대해선 "이제 아무런 관계도 아닌 게 됐다"고 말했다.

살라는 결국 고개를 숙였다. 존스는 살라의 사과 소식을 전했다. 존스는 "살라는 자신의 말을 할 수 있다. 그는 우리에게 '내가 누군가에게 영향을 미쳤거나, 어떤 식으로든 기분을 상하게 했다면 사과한다'고 사과했다. 바로 그런 사람이다. 살라를 아는 것, 우리와 어떻게 함께 했는지, 어떻게 행동했는지에 대해서만 얘기할 수 있다. 그도 긍정적이었다. 얼굴에 활짝 미소를 짓고 있었다"고 전했다.


사진=AFP 연합뉴스

사진=AP 연합뉴스
살라는 14일 브라이턴과의 홈 경기에서 EPL 기록을 썼다. 이날 살라는 리버풀 소속으로 EPL에서 277번째 공격 포인트를 달성했다. 2017년 여름 이적 시장 AS 로마(이탈리아)를 떠나 EPL 302경기에서 188골-89도움을 기록한 것이다. 이는 맨유 소속으로 웨인 루니가 작성한 276개(183골-93도움)를 넘어 EPL 단일 클럽 최다 공격 포인트 기록이다.

한편, 리버풀은 21일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 토트넘과 EPL 원정 경기를 치른다. 살라는 없다. 그는 모로코에서 열리는 아프리카축구연맹(CAF) 네이션스컵에 참가한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

