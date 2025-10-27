KIA 코치 개편 신호탄, 우승 배터리코치 결별…"마지막에 웃고 끝났으면 어땠을까"

기사입력 2025-10-27 20:30


KIA 코치 개편 신호탄, 우승 배터리코치 결별…"마지막에 웃고 끝났으면…
나카무라 타케시 배터리코치. 사진제공=KIA 타이거즈

[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈가 2026년 시즌 코치진 개편을 시작했다. 지난해 통합 우승을 함께한 일본인 배터리코치 나카무라 타케시가 26일 구단과 결별을 알렸다.

타케시 코치는 자신의 SNS에 "이번에 KIA 타이거즈에서 떠나게 됐다. 지난 2년 동안 진심으로 감사했다. 감독님을 비롯하여 코치진, 선수단, 그리고 구단 관계자 여러분께 많은 가르침과 경험을 얻을 수 있었던 점 깊이 감사드린다. 또한 언제나 따뜻하게 응원해 주신 팬 여러분께도 진심으로 감사드리며 올 시즌 기대에 부응하지 못해 정말 죄송한 마음이다. 앞으로도 야구에 계속 관여할 수 있는 길을 모색하며 준비하고 있다. 지금까지 큰 응원과 지원을 보내 주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드린다. 정말 감사하다. 이런 나이지만 앞으로도 잘 부탁드린다"고 마지막 인사를 남겼다.

타케시 코치는 한글로 작성한 글과 함께 KIA의 홈구장인 광주기아챔피언스필드에서 찍은 사진 여러 장을 함께 게재했다.

27일 광주기아챔피언스필드에서 만난 KIA 관계자는 "타케시 코치와 만나서 서로 감사했다고 인사를 나눴다"고 밝혔다. KIA는 다음 달 3일부터 일본 오키나와에서 진행하는 마무리캠프를 앞두고 코치진 개편을 마칠 예정이다.

KIA는 지난 시즌을 앞두고 타케시 코치를 영입했다. 타케시 코치는 2015시즌부터 2018시즌까지 KIA에서 배터리코치로 지낸 경험이 있었고, 2023년 일본 오키나와 마무리 훈련 때 인스트럭터로 포수 육성에 기여하면서 다시 정식 코치 계약을 하게 됐다.

타케시 코치는 일본에서도 2019~2021년시즌 일본프로야구(NPB) 주니치 드래곤즈 1군 배터리코치로 활동한 경험이 풍부한 지도자였다. 박동원(현 LG 트윈스)과 김태군을 차례로 트레이드로 영입할 정도로 주전 포수난에 시달렸던 KIA는 다음 세대 육성에 더 공을 들이기 위해 타케시 코치를 선택했다.


KIA 코치 개편 신호탄, 우승 배터리코치 결별…"마지막에 웃고 끝났으면…
나카무라 타케시 배터리코치. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 코치 개편 신호탄, 우승 배터리코치 결별…"마지막에 웃고 끝났으면…
29일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 포수 한준수가 수비를 준비하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.29/
타케시 코치는 2017년과 2024년 2차례 통합 우승에 기여하며 KIA와 좋은 인연을 쌓았다.

하지만 올 시즌은 끝까지 1군에서 함께하지 못했다. 타케시 코치는 지난 8월 정재훈 투수코치와 함께 분위기 쇄신 차원에서 퓨처스팀으로 내려갔다. 타케시 코치는 유망주 육성에 힘을 보태며 계약 기간을 다 채운 뒤 KIA와 결별을 선택했다.


타케시 코치에게 가장 많은 영향을 받은 선수를 꼽으라면 2번 포수 한준수다. 더그아웃에서 타케시 코치와 가장 많은 대화를 나누며 배웠기 때문. 한준수는 그래서 더 타케시 코치와 결별이 아쉽다.

한준수는 "타케시 코치님은 내가 신인(2018년 입단) 때부터, 내가 2군에 있었지만 그때부터 코치님과 함께한 기억이 정말 좋았다. 내가 군 전역하고 와서 다시 배터리코치님으로 오셨을 때 정말 좋은 추억을 쌓았고, 진짜 많이 알려주셨다. 어떻게 준비해야 하는지 알려주셨고, 코치님이 일본에서 엄청난 경험이 있는 선수이자 코치셨기에 정말 많이 알려주셨다. 우리 팀과 또 우승을 같이 해서 정말 좋았다. 정말 좋았던 기억뿐이다. 코치님께 따로 연락을 드리긴 하는데, (결별이) 아쉬웠던 것 같다. 마지막에 웃으면서 끝났으면 어땠을까 하는 생각도 든다"고 담담하게 이야기했다.

한준수는 또 "코치님은 경기할 때 편하게 해라, 네가 나가서 노는 느낌으로 하라는 말을 많이 하셨던 분이다. 긴장이 되면 몸이 안 움직일 수 있으니까. 최대한 우리 마음을 편하게 해주려 노력하셨던 것 같다. 그래서 우리도 마음이 편해졌던 것 같다. 감사하고 고생하셨다고 말하고 싶다"고 했다.


KIA 코치 개편 신호탄, 우승 배터리코치 결별…"마지막에 웃고 끝났으면…
나카무라 타케시 배터리코치. 사진제공=KIA 타이거즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

2.

'35세 애 둘 엄마' 강소라, '♥10세 연상' 한의사 남편이 잘 해주나…대학생 비주얼[SCin스타]

3.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

4.

아이유는 실패했는데…손예진, '현빈♥예진' 이름 다 찾고 환호

5.

'42세' 한혜진, 연하 전 남친과 결별 후..."왜 이제까지 결혼하지 않았는지"

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

2.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

3.

염갈량도 모르는 치리노스 상태. "4차전도 못할 정도는 아닌듯" 3차전 손주영 가능성 급부상[잠실 코멘트]

4.

LG 초대형 변수 발생?…염갈량 앉자마자 우려했다 "갑자기 이렇게" [KS2]

5.

'0.093' 골칫거리 드디어 빠진다, '중견수 키케-좌익수 콜' 로버츠 구상中...그래도 김혜성은 아니야

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

2.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

3.

염갈량도 모르는 치리노스 상태. "4차전도 못할 정도는 아닌듯" 3차전 손주영 가능성 급부상[잠실 코멘트]

4.

LG 초대형 변수 발생?…염갈량 앉자마자 우려했다 "갑자기 이렇게" [KS2]

5.

'0.093' 골칫거리 드디어 빠진다, '중견수 키케-좌익수 콜' 로버츠 구상中...그래도 김혜성은 아니야

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.