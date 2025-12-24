'싱글맘' 서유정, 결혼식 민폐 후회 "전남편 서프라이즈 했는데..이 모…

23일 '유정 그리고 주정' 채널에는 '두 번째 결혼을 꿈꾸며 김옥빈 결혼식에 다녀왔다 (feat. 내 딸 송이)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 서유정은 절친 김옥빈 결혼식을 다녀온 후 과거 자신의 결혼식을 떠올리며 "그때 나는 열정이었는데 지금 생각하니까 얼마나 민폐였는지 모르겠다"고 고백했다.
그는 "송이 아빠(전남편)한테 서프라이즈해 주고 싶어서 내 지인들한테 축하 메시지를 그렇게 다 따고 돌아다녔다"며 "근데 이 모양 이 꼴이 된 거다"라고 털어놨다. 이어 "인터뷰 많이 해주셨던 거 같은데"라며 "고두심 선생님도 '잘 살아라'라고 하셨는데 죄송하다"고 말했다.
또 김옥빈이 아버지와 함께 버진로드를 걷는 모습을 보며 돌아가신 아버지를 떠올렸다는 이야기도 전했다. 서유정은 "(결혼식 보면서) 되게 슬펐던 건 버진로드 문 앞에서 신부가 아빠랑 기다리지 않냐. 우리 아빠도 7년 전에는 건강하셨을 때다. 그때 나도 긴장하고 아빠도 긴장했다. 그래서 '아빠 괜찮으세요' 하니까 '떨린다'고 하셔서 '나도 떨린다. 아빠 믿고 들어가겠다'고 했다"며 회상했다.
그러면서 "7년 뒤 옥빈이가 버진로드 걸어 들어가는데 딱 교차가 됐다. 우리 아빠가 너무 보고 싶었다. 내가 활동 안 할 때 아빠가 돌아가셔서 소원이 '유정이 작품 나왔으면 좋겠다. 그거 봤으면 좋겠다' 계속 그러셨다"며 눈시울을 붉혔다.
이어 "근데 그걸 못 보여드리고 너무 힘들게 가셔서 그때가 가장 마음이 아팠다. 눈물이 갑자기 핑 돌아서 그때 좀 힘들었다"며 "나 두 번 결혼하는 거 보고 가셨어야 됐는데..입장은 안 해도 '우리 유정아, 행복해라'라고 하면서 그거 보고 가셨으면 좋았겠다 싶었다"고 말했다.