폰세 염탐? LG 오지환, 갑자기 한화 더그아웃에 나타난 이유 [잠실스케…

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "이야~ 내가 오지환이를 한국시리즈에서 만나네!"
반면 전날 패한 한화 이글스 쪽은 얼음장 같았다. 김경문 한화 감독은 더그아웃 앞에 배트를 꽂듯이 서서 선수들의 연습을 지켜봤다.
앞서 삼성 라이온즈와의 플레이오프 5차전에 이어 한국시리즈 3차전 선발등판이 유력한 폰세는 이날 불펜투구를 진행했다. 총 17구를 던지며 자신의 컨디션을 체크했다.
여기에 한화도 분위기로 보나, 전력으로 보나 '언더독'의 입장. 폰세는 기운찬 외침과 함께 불꽃처럼 투구에 임했다. 자기 공을 자기가 직접 치는듯 스윙 모션까지 취하며 유쾌한 모습도 잃지 않았다.
양상문 투수코치가 매의 눈으로 폰세의 투구를 하나하나 지켜봤다. 투구판을 밟는 위치를 바로잡아주기도 했다.
그런데 이때 원정팀 감독 브리핑을 앞둔 시간, 갑자기 LG 오지환이 한화 더그아웃에 나타났다.
자칫 예민할지도 모를 현장 상황. 하지만 오지환이 찾아온 이유가 있었다.
오지환은 먼저 김정민 한화 배터리코치와 반갑게 인사를 나눴다. 1993년 2차 1라운드로 처음 LG 유니폼을 입은 이래 선수로 17년, 코치로 13년 LG에 몸담았던 김정민 코치다.
이어 불펜에서 나온 양상문 투수코치와도 감격의 해후를 나눴다. 양상문 코치 역시 LG 감독으로 4년(2014~2017), 단장으로 1년(2018) 재직했다. 두 사람 모두 오지환과의 인연이 깊을 수밖에 없다.
양상문 코치는 "이야~오지환이를 한국시리즈에서 만나네!"라고 크게 외치며 뜨겁게 포옹했다.
오지환은 폰세와도 반갑게 손바닥을 마주치는 등 바쁘게 한화 더그아웃을 누볐다. 그와중에 이날 선발투수인 류현진도 마주쳤다. 오지환은 "오늘은 수비만 열심히 할게요"라고 말해 류현진을 폭소케 했다.
다만 오지환의 말과 LG 타선의 입장은 조금 달랐다. 이날 오지환은 4타수 1안타 1볼넷 3득점을 기록했다.
하지만 LG 타선은 박동원과 문보경의 홈런을 포함, 장단 11안타를 몰아치며 13대5 대승을 거뒀다.
역대 한국시리즈에서 2연승한 팀의 우승확률은 90.5%(21번 중 19번)다. 하지만 정규리그 1위팀(단일리그 기준)이 2연승했을 땐 100%다. LG에 앞선 13번의 사례에서 모두 우승을 차지했다.
잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com