김나영, '마이큐♥와 재혼' 두달만에 기쁜 소식 전했다 "올해 굵직한 일 많이 일어나"
[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김나영이 한부모 가정을 위해 1억 원을 기부했다.
28일 '김나영의 nofilterTV' 채널에는 '요즘 나영이네 이모저모고모 일상 브이로그. 따뜻한 연말 사랑이 가득한 노필터로 놀러오세요'라는 영상이 공개됐다.
김나영은 올 한 해를 되돌아보며 "제게 굉장히 뜻깊은 한 해였고, 굵직한 일들이 많이 일어났던 것 같다. 결혼도 했고 인생관이나 가치관이 많이 바뀐 것 같다"라고 말했다.
이어 "5월부터 매일 일기를 쓰기 시작했다. 그날 감사한 일을 쓰고 난 후 두려움과 불안에서 자유로워졌다. 걱정되는 일이 있으면 자다가 소리를 지르면서 깨는 일이 많았는데, 마음이 많이 가벼워졌고 굉장히 행복해졌다"라며 미소지었다.
김나영은 올해 역시 유튜브 수익금을 기부하겠다며 "수익금을 돌려드려야 될 시점이 온 것 같다. 제가 조금 더 보태서 1억 원을 아름다운재단을 통해 한부모 여성 가장들에게 전달하겠다"라고 말해 훈훈함을 안겼다.
김나영은 구독자 85만 명을 보유한 인기 유튜버로 꾸준히 높은 조회수를 기록, 수년째 수익금을 기부하고 있다. 올해 역시 순항해 연말 선행에 동참한 모습이다.
한편 김나영은 2019년 이혼한 후 두 아들을 홀로 키워왔다. 이후 가수 겸 화가 마이큐와 지난 10월 재혼했다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.