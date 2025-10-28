41세 송은범→내야수 강한울 방출 확정…뜨거운 가을 마친 삼성, 선수단 정리 [공식발표]

기사입력 2025-10-28 20:13


41세 송은범→내야수 강한울 방출 확정…뜨거운 가을 마친 삼성, 선수단 …
스포츠조선DB

[스포츠조선 김영록 기자] 뜨거웠던 가을을 뒤로 하고 삼성 라이온즈가 선수단 정리에 나섰다.

삼성 구단은 28일 투수 송은범, 내야수 강한울과 올시즌 끝으로 작별한다고 밝혔다.

송은범은 2003년 1차 지명으로 SK 와이번스에 입단한 이래 올해로 프로 23년차를 맞이한 베테랑 투수다. 통산 694경기 1468⅓이닝을 소화하며 88승95패 27세이브 59홀드, 평균자책점 4.55를 기록했다.

SK 외에도 2013년 KIA 타이거즈, 2015년 한화 이글스, 2019년 LG 트윈스에 이어 2024년 삼성으로까지 차례로 이적하며 저니맨 생활을 했다. SK와 한화에선 선발로, LG와 삼성에선 불펜으로 뛰었다.

2023년말 LG에서 방출된 뒤 은퇴를 선언했다. '최강야구(현 불꽃야구)' 트라이아웃에서도 탈락해 프로 복귀가 어려워보였다.

지난해 7월 계투진 보강을 원했던 삼성으로 깜짝 복귀했고, 시즌 막판 특유의 투심을 활용해 9경기 8⅓이닝 평균자책점 1.08로 인상적인 활약을 보였다. 플레이오프와 한국시리즈에서도 등판, 간간히 좋은 모습을 보여줬다.


41세 송은범→내야수 강한울 방출 확정…뜨거운 가을 마친 삼성, 선수단 …
스포츠조선DB
하지만 올해는 시즌초 이후 좀처럼 1군에 올라오지 못했고, 결국 시즌 종료 후 포스트시즌 엔트리에서도 잇따라 제외되면서 은퇴 수순을 밟게 됐다.

강한울은 1군에서 847경기를 소화한 내야 멀티 요원이다. 장타력은 부족하지만 대신 견실한 수비와 빠른 발로 팀의 빈 자리를 메우는 역할을 했다. 2017년에는 400타석을 넘기며 타율 3할3리를 기록했고, 군복무를 마친 뒤인 2022년에도 규정타석 미달이지만 타율 3할2푼3리, OPS 0.773으로 전성기급 활약을 펼쳤다. 하지만 올시즌에는 한번도 1군에 올라오지 못한 채 팀을 떠나게 됐다.


이날 삼성은 송은범과 강한울 외에 내야수 오현석, 외야수 김태근 주한울도 방출했다.


41세 송은범→내야수 강한울 방출 확정…뜨거운 가을 마친 삼성, 선수단 …
스포츠조선DB

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 6년 만 파경' 클라라, 의미심장 SNS "올해 남은 시간은 축복·긍정만 가득하길"

2.

'조혜련 올케' 박혜민 "시누이만 무려 7명..갱년기 고충 실감"

3.

'가계정' 폭탄 발언한 ★아이돌…“솔직히 없는 사람 없을걸요”

4.

김연경, 방송계에서도 일냈다..'신인감독 김연경', 화제성·시청률 동반상승

5.

브라이언, 300평 단독주택 두고 귀농…마을 사람들과 연 '잔치급 집들이'

스포츠 많이본뉴스
1.

'피가 말랐다, 어떻게 또 이런 승부가' 오타니 기적의 9출루-프리먼 연장 18회 끝내기포...다저스, WS 3차전 천금 승리

2.

홍명보호 또또또 악재...여기도 경질, 저기도 경질→다음 경질은 황희찬 스승 유력

3.

오타니, 아직도 세울 신기록이 남았다니…' 2루타→홈런→2루타→홈런→5연속 볼넷' 1경기 9출루+가을야구 8홈런 [ML이슈]

4.

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

5.

이런 지루한 경기를 봤나 했더니! 오타니 '2루타-홈런-2루타-홈런-4연속 고의4구-볼넷=9출루', 그리고 18회말 프리먼의 끝내기포

스포츠 많이본뉴스
1.

'피가 말랐다, 어떻게 또 이런 승부가' 오타니 기적의 9출루-프리먼 연장 18회 끝내기포...다저스, WS 3차전 천금 승리

2.

홍명보호 또또또 악재...여기도 경질, 저기도 경질→다음 경질은 황희찬 스승 유력

3.

오타니, 아직도 세울 신기록이 남았다니…' 2루타→홈런→2루타→홈런→5연속 볼넷' 1경기 9출루+가을야구 8홈런 [ML이슈]

4.

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

5.

이런 지루한 경기를 봤나 했더니! 오타니 '2루타-홈런-2루타-홈런-4연속 고의4구-볼넷=9출루', 그리고 18회말 프리먼의 끝내기포

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.