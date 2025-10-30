손아섭 "귀신이 씌였다" → KKK 당해도 웃은 이유 "4타수 4삼진 먹…

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 베테랑 손아섭이 삼진을 연속 3회 당하고 "귀신이 씌였다"며 너스레를 떨었다. 네 번째 타석에서 대역전의 서막을 알리는 안타를 때려낸 덕분에 손아섭은 결국 웃을 수 있었다.
손아섭은 3차전을 앞두고 "오늘은 첫 타석에 딱 들어갔을 때 꼭 '그 님'이 오셨으면 좋겠다"며 타격의 신이 가호를 내려주길 기원했다.
오긴 왔는데 살짝 늦었다. 손아섭은 첫 타석, 두 번째 타석, 세 번째 타석 삼진 아웃됐다. 1-3으로 뒤진 8회말 무사 2루에 마지막 기회가 왔다. 손아섭은 드디어 우측에 깨끗한 안타를 때려냈다. 무사 1, 3루에 주자를 모았다.
손아섭도 비로소 미소를 되찾았다.
손아섭은 4차전을 앞두고도 '그 님'을 찾았다.
손아섭은 "어제는 좋은 분이 오시길 바랐는데 귀신이 씌였다. 원하지 않은 분이 오셨다. 오늘은 내가 좋아하는 그 분이 왔으면 좋겠다"며 여유를 되찾은 모습을 보였다.
4차전 LG 선발투수는 치리노스다. 손아섭은 "투수가 좋으면 타자가 이기기 어렵다. 우선은 출루가 목적이다. 상황에 따라 공격적으로 방어적으로 하면서 팀에 도움이 되고 싶다"고 다짐했다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com