'형 어디가?' 우승 순간 마무리 유영찬 지나친 포수 박동원, 뜨거운 포…

기사입력 2025-11-03 01:46


한국시리즈 5차전 마지막 아웃카운트를 직접 처리한 LG 트윈스 마무리 유영찬이 포효한 사이 포수 박동원은 앞만 보고 달렸다.

지난해 한국시리즈 우승 순간 KIA 타이거즈 포수 김태군과 마무리 정해영은 뜨거운 포옹을 나눴다. 박재만 기자

[대전=스포츠조선 박재만 기자] 우승의 순간 포수와 뜨거운 포옹을 나누며 환호하는 장면을 생각했던 마무리 유영찬이 예상하지 못했던 돌발 변수에 순간 당황했다.

한국시리즈 우승을 확정 지은 순간 마무리 투수 유영찬의 머릿속에는 포수 박동원과 뜨거운 포옹이 그려졌을 것이다.

지난 수년간 한국시리즈 하이트라이트 장면을 되돌아보면 마운드 위에 있던 투수는 마지막 아웃카운트를 올린 뒤 포수와 뜨거운 포옹을 나누며 환호했다.

지난해 한국시리즈 우승 팀 KIA 타이거즈 마무리 정해영과 포수 김태군도 우승을 확정 지은 뒤 서로를 향해 달려가 포옹을 나누며 환호했다, 2022년 SSG 랜더스 투수 김광현과 포수 이재원도 비슷한 장면을 연출하며 야구팬들에게 감동을 선물했다.


유영찬 머릿속에 그려졌을 그림은 이 장면이었을 것이다. 지난해 한국시리즈 우승 순간 포수 김태군과 마무리 정해영의 뜨거운 포옹.
대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전. 9회말 2사 1루 한화 채은성의 먹힌 타구가 3루 땅볼로 연결됐다. 투구를 마친 LG 마무리 유영찬은 달려 나와 타구를 잡은 뒤 1루를 향해 재빨리 송구했다.

1루수 문보경이 포구한 순간 마지막 아웃카운트가 올라가며 LG 트윈스의 한국시리즈 우승은 확정됐다.

통합 우승을 확정 짓는 마지막 아웃카운트를 직접 처리한 마무리 유영찬은 글러브를 벗어 던진 뒤 두 팔을 번쩍 들어 올렸다.


한국시리즈 우승 순간 마무리 유영찬과 포수 박동원은 두 팔을 번쩍 들어 올렸다.
평생 잊지 못할 짜릿한 순간, 한국시리즈 우승을 책임진 마무리 유영찬은 포효하며 포수 박동원과 포옹을 하려다 순간 당황했다. 이유는 너무 흥분한 나머지 포수 박동원이 마무리 유영찬을 제대로 보지 못한 채 마운드를 향해 달려갔기 때문이다.

마무리 유영찬이 3루 쪽으로 치우친 타구를 처리하는 바람에 1루심의 아웃 선언을 체크한 박동원의 시야에서 유영찬은 순간 사라졌다. 게다가 한국시리즈 우승의 순간 도파민이 폭발한 포수 박동원은 마운드를 향해 앞만 보고 달렸다.


흥분한 나머지 마무리 유영찬을 못 본 포수 박동원은 앞만 보고 달렸다.
반면 마지막 아웃카운트를 직접 처리한 뒤 포효하던 유영찬 시야에는 달려오던 포수 박동원이 보였다. 뜨거운 포옹을 생각하고 두 팔을 번쩍 들어 올리던 유영찬은 너무 흥분한 나머지 앞만 보고 달리던 박동원이 자신을 지나치자 순간 당황했다.

당황한 것도 잠시 유영찬은 마운드에 모여 다 같이 환호하고 있던 선수들 사이에 파고들었다. 뜨거운 포옹 대신 포수 박동원에게 백허그를 하며 우승의 기쁨을 만끽한 마무리 유영찬은 평생 잊지 못할 하이라이트 장면을 남겼다.


한국시리즈 우승 순간 마무리 유영찬은 포수 박동원을 바라봤다.

형 어디 가!

흥분한 나머지 포수 박동원이 마운드로 달려가자 따라간 마무리 유영찬.

LG 트윈스 우리가 챔피언.

뜨거운 포옹 대신 포수 박동원에게 백허그한 마무리 유영찬.

