우승-3위-우승, 진짜 '무적 LG' 만든 염갈량, 역대 최초 30억 돌…

[스포츠조선 권인하 기자]KBO리그 최초의 30억대 감독이 탄생할까.
2023년 LG에 오면서 총액 21억원(옵션 3억원 포함)에 계약을 했던 염 감독이 얼마에 재계약을 할지가 궁금하지 않을 수 없다. 현재 현역 감독 최고액은 지난해 우승팀 KIA 타이거즈의 이범호 감독이 가지고 있다. 지난해 사령탑에 앉으며 2년 총액 9억원에 계약했었는데 차지한 뒤 곧바로 3년 총액 26억원(옵션 6억원 포함)에 재계약을 하며 현역 감독 최고 대우를 받았다. KT 이강철 감독이 지난해 24억원에 재계약을 했고, 김태형 감독도 지난해 롯데로 오면서 24억원에 사인했었다.
26억원이 역대 최고액은 아니다. 최고액은 김태형 감독이 두산시절 받았던 3년 28억원이다. 2015년 두산 사령탑에 오르자마자 5년 연속 한국시리즈 진출, 3번의 우승을 기록한 김 감독에게 두산은 최고액 계약을 안겼던 것.
감독 최초로 3년 총액 30억원을 넘어설 수 있을지가 관건이 될 듯. 계약금과 연봉이 7억5000만원씩이면 총액 30억원이고, 8억원씩이면 32억원이 된다. 7억이면 28억으로 역대 최고액 타이 기록이다.
키움 히어로즈가 설종진 신임 감독과 2년간 6억원에 계약한 것과 비교하면 거의 5배에 달하는 차이가 난다. 성적을 낸 감독과 산임감독의 대우의 차이가 커지는 것은 그만큼 팀을 이끄는 것이 힘든 KBO리그에서 성적을 낼 수 있는 실력있는 감독에 대한 필요성이 커진다는 방증이다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com